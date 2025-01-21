Seagate устанавливает рекорд с 36ТБ жестким диском и анонсирует модель на 60ТБ

Seagate презентовала жесткий диск объемом 36 ТБ

Seagate расширила свою линейку жестких дисков для центров обработки данных, добавив модель Exos M объемом 36 ТБ. Это на данный момент самый крупный жесткий диск, который можно найти на рынке. Новинка создана на базе платформы Mozaic 3+ и уже поступила к избранным клиентам, возможно, таким компаниям, как Microsoft или AWS. Реклама

Предыдущее обновление ассортимента Seagate

В прошлом месяце Seagate добавила в свою линейку модель Exos M объемом 32 ТБ, спустя почти год после релиза 30 ТБ устройства. Western Digital, будучи конкурентом Seagate, также выпустила 32 ТБ жесткий диск, однако достигла этой емкости благодаря использованию 11 пластин. Такой же подход использовала Toshiba, протестировав модели объемом 31 и 32 ТБ с 10 и 11 пластинами соответственно.

Технологические достижения Seagate

Seagate активно продвигает свое преимущество в отношении емкости пластин, указывая, что это единственная компания на рынке, которая способна достигнуть плотности записи в 3,6 ТБ на пластину с перспективой достичь 10 ТБ в будущем, что позволит выпустить жесткий диск объемом 100 ТБ.

Скорое появление жестких дисков объемом 60 ТБ

Генеральный директор Seagate, Дэйв Мозли, сообщил, что компания успешно продемонстрировала в лаборатории пластину емкостью более 6 ТБ. Это означает, что 60 ТБ жесткие диски могут стать реальностью до конца десятилетия, в зависимости от рыночных условий.

Технология HAMR и ее преимущества

С новой моделью объемом 36 ТБ Seagate переходит к использованию технологии термоассистированной магнитной записи (HAMR), что позволяет снизить стоимость хранения данных на 25% на 1 ТБ и сократить потребление энергии на 60% на 1 ТБ. Этот путь позволяет HDD оставаться актуальными несмотря на доминирование SSD в таких показателях, как производительность, плотность хранения и энергоэффективность.

Роль HDD в будущем

По мнению представителей Dell, жесткие диски большой емкости и по доступной цене будут востребованы для задач, связанных с использованием ИИ, таких как улучшенное восстановление данных, инференсы и агентные рабочие процессы.

Недоступность на рынке

Модель 36 ТБ, вероятно, не будет доступна в розничной продаже в обозримом будущем из-за высокого спроса со стороны корпоративных клиентов. На данный момент самым крупным жестким диском, который можно купить, является модель Western Digital Gold Enterprise с объемом 26 ТБ.

Источник: TechRadar