Шоураннер «Сайлоса» обещает исправить главный недостаток сериала в третьем сезоне.

Сезон 3 сериала «Silo» будет менее темным

Сезон 3 обещает быть светлее, чем второй.

Пока не выйдет новый сезон, рекомендуется увеличить яркость на телевизоре.

В новом сезоне будут показаны разные локации, включая солнечные пейзажи.

Если, как и мы, вы только что посмотрели второй сезон «Silo», одного из лучших сериалов на Apple TV Plus, то вам наверняка знакома его главная проблема — темнота.

Речь идет не о мрачности или ужасах, хотя во втором сезоне «Silo» было и это. Мы говорим о буквальной темноте, когда при просмотре кажется, что съемочная группа забыла об освещении и решила снять целые эпизоды при свечах и с использованием фонаря на старом iPhone. Реклама

Хорошая новость в том, что в третьем сезоне темноты будет меньше — мы надеемся, это касается и будущих сезонов, выпуск которых уже подтвержден. Во всяком случае, некоторые сцены не будут происходить в полутьме.

Выведение «Silo» на свет

Новостью поделился ресурс ТВ Line, который разговаривал с шоураннером сериала Грэмом Йостом. По словам Йоста, в третьем сезоне освещение будет гораздо ярче.

Йост не извиняется за темную атмосферу второго сезона, которую многие зрители решили смотреть на лучших телевизорах. «Таков был замысел, когда большая часть действия происходит под землей в условиях с ограниченным источником света. Когда мы показали первый эпизод на большом экране в Лондоне, он выглядел великолепно, поскольку киноконсоли обладают ярким экраном. Так что советую увеличить яркость на телевизоре, и вы заметите разницу.»

Что изменится в 3 сезоне?

В первую очередь, локации. В третьем сезоне появится больше информации о происхождении силосов и событиях, которые сделали их необходимыми. «Мы будем на открытом воздухе, увидим мир и солнечные лучи.» Солнечные лучи! Но не стоит слишком часто уменьшать яркость, так как Йост также подтвердил, что зрители вновь окажутся в Силосе 17.

Источник: TechRadar