Ключевые события на ужине сотни влиятельных людей 2025 года в Давосе

Лидеры из мира бизнеса, технологий, политики и развлечений собрались на ужине TIME100 в Давосе, который состоялся в связи с началом 55-й ежегодной встречи Всемирного экономического форума 20 января. В соответствии с темой встречи этого года «Сотрудничество в интеллектуальном веке», гендиректор и сооснователь компании Anthropic Дарио Амодеи вместе с главным редактором TIME Сэмом Джейкобсом обсудили будущее искусственного интеллекта.

Обсуждая тему, которую Амодеи называет «мощным искусственным интеллектом», предпочитая этот термин термину «общий искусственный интеллект» из-за ассоциаций последнего с научной фантастикой, он подчеркнул важность осознания реального потенциала технологий в этой области. «Мы должны всерьез относиться к тому, когда это на самом деле произойдет, что возможно и что уже существует. Какие ограничения накладываются физикой, пределами человеческих институтов, что останется после их учета», — отметил он. «Эти преграды действительно будут радикальными, но у них будут границы, и настало время об этом задуматься. Почти ничего из этого пока не обсуждается в общественных дискуссиях». Реклама

Мероприятие прошло вскоре после того, как Дональд Трамп принял присягу для второго срока на посту президента США. На его инаугурации присутствовали такие влиятельные лица, как Илон Маск, Руперт Мердок, основатель Amazon Джефф Безос, генеральный директор Meta Марк Цукерберг, глава Apple Тим Кук и руководитель Alphabet Сундар Пичаи.

Анализируя свое предыдущее замечание о влиянии промышленников на правительство, Амодеи продолжил: «Мы, наверное, достигли аналогичных уровней концентрации богатства, какие были в середине-конце 19 века. Я думаю, что состояние Джона Рокфеллера составляло порядка 1.5% ВВП США в конце 19 века. Сейчас мы видим эту же тенденцию с Илоном Маском. И я беспокоюсь, что без вмешательства искусственный интеллект еще больше усугубит это, увеличив концентрацию в пять или десять раз, и это нежелательно».

Предвосхищая дальнейшие разработки в сфере искусственного интеллекта, которые, по его мнению, произойдут в ближайшем будущем, Амодеи предсказал появление «виртуальных помощников», которые будут работать «похоже на коллег».

«Будет много дискуссий о том, как их использовать, какую экономическую ценность они создают. Но также, безопасны ли они? Наносят ли они ущерб? И, возможно, самое важное, что будет с человеческой экономикой? Что будет с потерей рабочих мест?» — уточнил он.

Хотя Амодеи был главным оратором на ужине TIME100 в Давосе, другие лидеры также выразили свои мнения о том, как новые технологии могут помочь миру. Обиагели Эзекивезили, президент Human Capital Africa и бывший вице-президент Всемирного банка, поделилась своими надеждами на потенциальное влияние технологий на Африку. «В то время как Африка упустила аграрную и промышленную революции, которые значительно изменили наши общества, Африка уже вовлечена в информационно-коммуникационные технологии», — сказала она, — «а с более яркими надеждами через искусственный интеллект».

Эзекивезили также отметила, что технологии в Африке выравнивают возможности, обеспечивая успех, основанный на таланте и устремленности, а не на привилегиях. Она добавила, что технологии раскрывают таланты женщин и молодежи, «расширяя их взгляды, развивая их идеи и соединяя их усилия с экономическими возможностями за пределами их стадии развития».

Описывая, что внушает ей надежду, Гита Гопинат, первый заместитель управляющего директора Международного валютного фонда, сказала: «Я все более оптимистично настроена, хотя это не абсолютное благо, технологии могут помочь в решении трех проблем слабого экономического роста в мире, изменения климата и старения населения».

Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр и министр экономики Украины, призвала проявить решимость, чтобы остановить агрессию. «В украинском языке слово ‘свобода’ имеет ещё одно значение: это ‘воля’», — отметила она. «Так что если мы хотим настоящей свободы, у нас должна быть воля к миру, воля к гарантиям безопасности, воля к санкционной политике, воля к взаимной поддержке, воля инвестировать в Украину и укреплять нашу экономику, и воля сделать правильный выбор для будущего нашей страны».

Ужин TIME100 в Давосе был представлен SOMPO, Diriyah Company, Институтом технологических инноваций, Brandi и Fortescue.

Источник: Time