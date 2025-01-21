Самые яркие моменты ужина «100 самых влиятельных людей» в Давосе в 2025 году

Мировые лидеры в области бизнеса, технологий, политики и развлечений собрались на TIME100 Davos Dinner, который состоялся в рамках 55-й ежегодной встречи Всемирного экономического форума 20 января. Главной темой этой встречи стало «Сотрудничество для Эры Интеллекта», и на сцене к руководителю TIME Сэму Джейкобсу присоединился Дарио Амодеи, генеральный директор и соучредитель компании Anthropic, занимающейся искусственным интеллектом, для обсуждения будущего этой технологии.

Агентству «мощный ИИ», как его назвал Амодеи, он предпочитает термин «Искусственный общий интеллект» из-за его ассоциации с научной фантастикой. Амодеи подчеркнул важность понимания реального потенциала этой технологии. Он заявил: «Мы должны весьма серьезно относиться к этому моменту, к тому, что возможно и что действительно существует. Какие границы диктует физика, ограничения человеческих институтов, что остается после их учета. Эти барьеры будут по-настоящему радикальными, но они будут иметь свои пределы, и пришло время об этом задуматься. Почти ничего из этого не обсуждается публично.» Реклама

Мероприятие прошло сразу же после инаугурации Дональда Трампа на второй срок в Белом доме в Вашингтоне. На церемонии присутствовали такие миллиардеры, как Илон Маск, медиа-магнат Руперт Мердок, основатель Amazon Джефф Безос, генеральный директор Meta Марк Цукерберг, глава Apple Тим Кук и руководитель Alphabet Сундар Пичаи.

Аводеи и раньше упоминал о влиянии промышленников на государство, отметив, что мы, возможно, теперь сталкиваемся с такими же уровнями концентрации богатства, которые наблюдались в середине-конце XIX века. Он напомнил, что состояние Джона Рокфеллера стоило примерно 1,5% ВВП США в конце XIX века. Сегодня мы достигли такого уровня с Илоном Маском, и без вмешательства ИИ может сделать эту концентрацию еще более экстремальной, что Амодеи считает нежелательным.

Предсказывая развитие ИИ в ближайшем будущем, Амодеи упомянул о росте «виртуальных сотрудников», которые будут действовать «как коллеги».

«Будет много дискуссий о том, как их использовать, какую экономическую ценность они создают. Но также о том, безопасны ли они, не вызывают ли они хаос. И, возможно, самое важное, что будет с человеческой экономикой? Что произойдет с потерей рабочих мест?»

Будучи главным докладчиком на ужине TIME 100 Davos, другие лидеры поднимали тосты, обсуждая, как новые технологии могут помочь миру. Обиаэгели Эзеквесили, президент Human Capital Africa и бывший вице-президент Всемирного банка по региону Африки, выразила надежду на потенциал технологий на континенте. Она отметила, что, хотя Африка упустила промышленную революцию, сейчас она активно вовлекается в информационные и коммуникационные технологии, и с еще большими надеждами на искусственный интеллект.

В Африке, по ее словам, «технологии уравнивают игровое поле, гарантируя, что талант и настойчивость, а не привилегии, становятся основой успеха». Она также подчеркнула, как технологии раскрывают возможности женщин и молодежи в Африке, усиливают их амбиции, расширяют их идеи и соединяют их усилия с экономическими возможностями вне привычных рамок.

Гита Гопинат, первый заместитель управляющего директора Международного валютного фонда, выразила оптимизм, несмотря на то, что это не является неоспоримым благом, что технологии могут помочь с тремя вызовами: слабым экономическим ростом, изменением климата и старением населения.

Юлия Свириденко, первый заместитель премьер-министра и министр экономики Украины, призвала к смелым действиям для прекращения агрессии. В украинском языке слово «свобода» имеет еще одно значение: это «воля». «Так что если мы хотим истинной свободы, мы должны иметь волю к миру, волю к обеспечению безопасности, волю к санкционной политике, волю к взаимной поддержке, волю к инвестициям в Украину и укреплению нашей экономики, и волю сделать правильный выбор для будущего нашей страны.»

TIME100 Davos Dinner был организован при поддержке компаний SOMPO, Diriyah Company, Technology Innovation Institute, Brandi и Fortescue.

Источник: Time