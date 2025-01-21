Samsung: все модели S95F OLED TV, включая W-OLED, достигнут яркости 4000 нит

На выставке CES 2025 компания Samsung представила свой новый флагманский OLED-телевизор, модель Samsung S95F. Главной особенностью телевизора стала инновационная технология отражения света OLED Glare Free 2.0. Кроме того, Samsung выделила новое предложение размеров — 83 дюйма, добавленных к уже существующим 55, 65 и 77 дюймовым моделям, а также потрясающую яркость до 4000 нит.

Тестирование лучших OLED-телевизоров ранее не выявляло яркость выше 2000 нит, поэтому я задался целью узнать больше об этом нововведении и обсудил его с представителями Samsung. Реклама

Одной из причин моего скепсиса стало использование в 83-дюймовой модели не той же технологии экрана Samsung QD-OLED, что и в других размерах. Вместо этого используется панель W-OLED, произведенная LG Display. Хотя Samsung не подтвердила это, учитывая заявленную яркость, предположительно используется новейшая панель ‘four-stack’ от LG.

Samsung утверждает, что каждая модель S95F обеспечит одинаковый уровень производительности, включая достижение 4000 нит пиковой яркости HDR. Но этот показатель считается предельным — хотя панели способны на такое в реальной жизни, это происходит нечасто. Компания пояснила, что такие значения могут быть достигнуты на 3% экрана при просмотре в HDR-режиме на протяжении нескольких секунд и, скорее всего, при выборе определенного режима изображения.

Более реалистичный и не менее впечатляющий показатель, по словам Samsung, заключается в том, что все модели смогут достигать 2000 нит пиковой яркости HDR в 10% окне, что является устойчивым результатом.

Это превышает результаты, которые мы измеряли у других OLED-телевизоров, и приближает OLED-технологию к ведущим моделям мини-LED-телевизоров по показателю пиковой яркости. Полноэкранная яркость текущих моделей OLED-телевизоров также улучшена, предполагается, что S95F сможет выдать почти 400 нит по сравнению с 320 нит у S95D. Флагманская модель LG G5 обещает увеличение яркости на 40%, что достигает 350 нит.

Тем не менее, эти показатели все еще ниже, чем у высококачественных мини-LED телевизоров, которые могут достигать 500-600 нит яркости по всему экрану, благодаря чему они лучше подходят для трансляции спортивных событий, где потребуется высокая яркость экрана, чтобы сделать изображение ярким и насыщенным.

Ранее смешение панелей QD-OLED и W-OLED в различных размерах телевизоров Samsung вызывало некоторые трудности. Например, в модели Samsung S90C использовались панели разных типов для различных размеров экрана. В результате, более мелкие размеры были значительнее ярче и предпочтительнее. Однако, Samsung уверяет, что такого не будет в модели S95F, и обещает одинаковую производительность на всех размеров экранах.

Мы стремимся самостоятельно протестировать и подтвердить эти утверждения, и надеемся получить образец для тестирования в ближайшем будущем, поскольку Samsung S95F — один из самых ожидаемых телевизоров 2025 года.

Источник: TechRadar