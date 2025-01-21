Обзор: Почему я считаю Dreo Baristamaker лучшим устройством для приготовления профессиональной пенки из молока

Одной из причин, по которой латте из кафе кажутся такими особенными, является идеально кремовая пенка из вспененного молока. Пена важна, а латте-арт — это приятный бонус. Я люблю восхищаться рисунком на кофе, прежде чем его выпить. Вы, возможно, пытались сделать что-то подобное дома, но безуспешно из-за неуклюжих паровых палочек и питающихся от батареек вспенивателей. Я точно так делал. Кажется, что можно оставить надежду на домашний микро-пену, но стоит подождать еще немного. Есть устройство, которое на самом деле может помочь новичкам в приготовлении латте дома и оно значительно проще в использовании, чем паровая палочка: Dreo BaristaMaker. Я тестировал его почти полгода и он оказался невероятным помощником в создании пены.

Что оно делает?

Dreo BaristaMaker — это прибор, специально разработанный для создания пены молока уровня профессионального бариста прямо у вас дома. Не просто пену с крупными пузырями, которые исчезают через пять минут, а настоящую микро-пену. Такая пена содержит сверхмаленькие пузырьки, которые держат свою форму весь срок жизни вашего напитка. Пузырьки настолько малы и плотны, что их едва видно; они видны лишь по общему кремовому виду, который мы ассоциируем с пеной латте. Вы можете увидеть на картинке, что пена не столько пузыристая, как плотная и пушистая. (Отметим, что это устройство не готовит сам кофе, это ваша задача). Реклама

BaristaMaker состоит из двух частей. В тяжелой базе находится двигатель и цифровая панель управления. На нее устанавливается контейнер из нержавеющей стали, в который вставляется насадка для агитации (небольшой пропеллер или круглая сетка) и наливается молоко. Просто выберите необходимые параметры на цифровом экране и нажмите кнопку старт.

Что особенного в Dreo BaristaMaker?

Этот аппарат выделяется среди остальных тем, что решает две проблемы, которые мне встречались в других устройствах для взбивания молока: вспенивание альтернативных видов молока и контроль температуры.

Я пробовал взбивать овсяное и миндальное молоко с помощью паровых палочек, но потом узнал, что температура была настолько высокой, что это разрушило белки в молоке, оставив его водянистым. Затем я использовал палочку для вспенивания молока. Да, ту самую длинную металлическую палочку с проволочной спиралью на конце, которая делает молоко вибрировать? Она работает на том же принципе, что и ручное взбивание тяжелых сливок для создания взбитых сливок — агитация заставляет белки связываться и захватывать пузырьки воздуха, но на менее интенсивном уровне. Это работает, но пузырьки обычно большие и слабые, а молоко холодное, если вы его не подогрели заранее, что рискованно (опять разрушение белков). Я бы предпочел просто налить холодное молоко в эспрессо.

БаристаМейкер справляется со всеми видами молока. Устройство позволяет выбрать тип молока — обычное коровье, полужирное, овсяное, кокосовое, миндальное или соевое — и медленно нагревает его до правильной температуры, чтобы добиться стойкой и элегантной микро-пены. Эти пресеты работают идеально для разных видов молока, но вы также можете самостоятельно выбирать температуру, если нужно что-то другое подогреть или вспенить, например, горячий шоколад или чай латте.

Плюсы и минусы

Я привязан к этому устройству уже только за его наличие разнообразных опций для молока и контроль температуры. Но есть и другие преимущества. Этот прибор, достаточно хорош для создания микро-пены, чтобы даже стать специалистом по латте-арту. Внутри контейнера есть отметка «латте-арт», чтобы вы могли налить необходимое количество молока. У него есть острый носик для точного наливания и выполнения детальных работ, когда вы «рисуете».

Кроме того, это один из лучших аппаратов, который я когда-либо использовал для создания холодной пены. Холодную пену, в отличие от горячей, которая обычно создается с помощью паровых палочек в кафе, делают просто с помощью агитации. Встряхивание молока или использование блендера может привести к неравномерной пене и большим пузырям. И вновь, Dreo BaristaMaker отлично справляется с этой задачей. Это так же просто, как и другие режимы — просто поместите сетчатую насадку, налейте холодное молоко и нажмите старт. Холодная пена получается роскошной, однородной и кремовой — идеально подходит для украшения вашего холодного кофе весной.

Минусов у этой машины совсем немного. В общем, она несколько велика по сравнению с тонкой палочкой для взбивания молока или паровой палочкой, которая могла уже быть прикреплена к вашей кофемашине. Ее размеры составляют 5,31 дюйма в ширину на 9,65 дюйма в высоту, что сравнимо с размером персонального блендера. Во-вторых, мой партнер (который использует BaristaMaker не реже одного раза в неделю) дважды сталкивался с тем, что пена получалась не настолько пышной. То есть она просто не вспенивалась по-настоящему. Однако он никогда не сдавался, и спустя несколько попыток, Dreo всегда возвращался к полному функционалу. Что это значит для долговечности, я пока не уверен. Мы используем его с лета, и он все еще безупречно справляется со своей задачей спустя около шести месяцев.

Стоит ли это своих денег?

Если вы (или планируете подарить любимому человеку) увлеченный поклонник латте, знаток флет уайтов, поклонник капучино или необычный человек, который сначала снимает ложкой пену с кофе (это я), вам точно понравится эта машина. Она эффективна, быстра, тихая (что является благословением, особенно по сравнению с большинством кухонной техники) и значительно лучше любого другого устройства для вспенивания молока, которое я пробовал. Даже если вы предпочитаете еженедельный матча-латте, горячий шоколад или домашний тыквенный латте, это устройство будет стоить своих денег.

Однако, если вы рассматриваете BaristaMaker больше как предмет для развлечения или у вас нет места для еще одного прибора на кухне, возможно, ваши $99,99 лучше потратить на что-то другое. Плюс, если вы хотите научиться искусству латте, это вспениватель отличный инструмент, но навыки наливания вам придется отрабатывать самостоятельно.

Источник: LifeHacker