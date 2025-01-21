Правительство Великобритании заявляет: сектор ИИ привлекает инвестиции «миллионы в час»

Рост сектора ИИ в Великобритании

Ежедневные инвестиции в сектор ИИ

С момента прихода Лейбористского правительства к власти, сектор искусственного интеллекта в Великобритании привлекает примерно 200 миллионов фунтов в день через частные инвестиции. Это эквивалентно примерно 8,3 миллионов фунтов в час, как утверждает новый отчет от департамента науки, инноваций и технологий. Реклама

Государственный план развития ИИ

Эти новости подтверждают недавний запуск правительственного плана по развитию искусственного интеллекта, цель которого – сделать Великобританию мировым лидером в этой области. План включает в себя раскрытие общественных данных для обучения моделей ИИ и использование специальных зон для ускоренного развития инфраструктуры и строительства дата-центров.

Привлечение инвестиций и создание рабочих мест

С момента запуска данного плана подтвердились инвестиции на сумму свыше 14 миллиардов фунтов и создание тысяч рабочих мест. «Привлечение более 14 миллиардов фунтов новых инвестиций и тысячи рабочих мест с момента открытия нашего плана демонстрируют, что привлекательность Великобритании как центра инноваций и роста в области ИИ только возрастает», – отметил министр науки, технологий и инноваций.

Развитие инфраструктуры

Недавно правительство Великобритании объявило о вложениях в размере 25 миллиардов фунтов в инфраструктуру дата-центров, что увеличило общий объем инвестиций за последние шесть месяцев. Несмотря на ожидание нагрузки на Национальную электросеть и повышенный спрос на энергию, цель проекта – сделать страну центром инноваций в области ИИ, создавая рабочие места и рост.

Применение ИИ в индустрии

Правительство Великобритании также финансирует 120 проектов, направленных на повышение производительности и эффективности с помощью ИИ. Примеры включают использование алгоритмов для прогнозирования количества выпечки в пекарнях и инструментов для предотвращения образования ям на дорогах.

Предупреждения экспертов

Инвестиции сопровождаются предупреждениями экспертов о высоком употреблении энергии и воды в дата-центрах, а также об угрозах кибербезопасности.

Источник: TechRadar