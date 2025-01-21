Microsoft навязывает спорное обновление Windows 11 24H2, и это может оказаться к лучшему

Windows 11 версия 24H2: автоматическое обновление и проблемы, которые могут возникнуть

Основные моменты Реклама

Windows 11 24H2 автоматически устанавливается на подходящие ПК с версиями 22H2 или 23H2.

Некоторые баги, такие как несовместимость с Asus и некорректная работа камеры, могут отложить обновления для определённых устройств.

Обновление 24H2 обещает улучшение производительности и новые функции, но уже известно о существующих проблемах.

Автоматическое обновление Windows 11 до версии 24H2

Пользователи Windows 11 версий 22H2 или 23H2 могут ожидать автоматической установки обновления 24H2. Microsoft опубликовала уведомление, объясняющее, что они считают версию 24H2 достаточно стабильной для распространения на все подходящие ПК с Windows 11.

Те, чьи устройства подходят по требованиям, получат обновление до 24H2. Однако устройства, управляемые организациями (например, рабочие ноутбуки), останутся без изменений.

Возможные проблемы с обновлением

Хотя обновление 24H2 должно улучшить производительность, процесс перехода на эту версию может быть сопряжён с проблемами. Сообщалось о неисправностях в работе игр и неполадках с HDR, которые вызывают недовольство пользователей.

Из-за этих проблем многие пользователи предпочитают повременить с обновлением.

Как это может повлиять на вас?

Если ваш ПК соответствует требованиям, обновление до Windows 11 версии 24H2 произойдёт автоматически. Однако у вас есть возможность отложить его на срок до пяти недель. Это можно сделать следующим образом:

Откройте приложение «Настройки». Перейдите в раздел «Центр обновления Windows», который можно найти в меню слева. Найдите опцию «Пауза обновлений» и выберите из выпадающего меню желаемый срок задержки (до 5 недель).

Если вы хотите установить версию 24H2 вручную, выберите «Проверить наличие обновлений» и нажмите «Загрузить и установить».

Что ждёт пользователей Windows 11 версии 24H2?

Обновление 24H2 привнесет ряд новых функций и улучшений. Пользователи ПК с Copilot+, которые интегрируют возможности на базе ИИ, смогут воспользоваться новой функцией Windows Recall. Это позволит сохранить снимки активности на ПК и сделать их доступными для поиска, облегчая восстановление информации.

Для пользователей ПК с процессорами AMD и Intel также планируются улучшения. Обещается, что производительность будет оптимизирована благодаря специальным патчам для процессоров Intel Arrow Lake, хотя заметных улучшений пока не наблюдается.

Заключение

Хотя многие проблемы 24H2 уже были исправлены патчами, некоторые из них все ещё сохраняются. Это может включать проблемы с установкой на определённые устройства Asus, трудности с приложениями для обоев и неполадки в работе камеры. Если ваш ПК сталкивается с такими проблемами, обновление будет отложено до их устранения.

Обновление должно улучшить производительность вашего ПК и в будущем добавить новые функции. Если вы пока не уверены в необходимости перехода на 24H2, у вас есть время. Однако стоит помнить, что задержка обновлений может оставить ваш ПК уязвимым к непредвиденным рискам. Рекомендуется устанавливать последние версии программного обеспечения, чтобы пользоваться всеми их преимуществами и быть защищёнными от уязвимостей.

Источник: TechRadar