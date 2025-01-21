Жители Новой Зеландии возмущены заявлением Трампа о том, что американцы первыми расщепили атом

ВЕЛЛИНГТОН, Новая Зеландия — В числе прочих ложных и вводящих в заблуждение заявлений, сделанных Президентом США Дональдом Трампом во время инаугурационной речи во вторник, его утверждение о том, что американцы «расщепили атом», вызвало бурную реакцию в социальных сетях со стороны новозеландцев. Они утверждают, что это достижение принадлежит знаменитому ученому, всеми уважаемому в своей родной стране.

Эрнест Резерфорд, лауреат Нобелевской премии, известный как отец ядерной физики, считается многими первым человеком, который сознательно расщепил атом, искусственно вызвав ядерную реакцию в 1917 году, когда он работал в университете Манчестера в Великобритании. Реклама

Это достижение также приписывается английскому ученому Джону Дугласу Кокрофту и ирландцу Эрнесту Уолтону, исследователям 1932 года в британской лаборатории, созданной Резерфордом. Американцам это открытие не приписывается.

В одном из инаугурационных выступлений во вторник Трамп говорил о величии США, отметив, что американцы «пересекали пустыни, покоряли горы, преодолевали неизведанные опасности, завоевали Дикий Запад, положили конец рабству, спасли миллионы от тирании, вывели миллионы из нищеты, обуздали электричество, расщепили атом, вывели человечество в космос и вложили вселенную человеческого знания в ладонь человека».

Новозеландский политик Ник Смит, мэр города Нельсон, где родился и учился Резерфорд, выразил «удивление» по поводу этого заявления.

«Проведенные Резерфордом исследования радиосвязи, радиоактивности, структуры атома и ультразвуковых технологий были осуществлены в Кембриджском и Манчестерском университетах в Великобритании, а также в Университете Макгилла в Монреале, Канада», — написал Смит в Facebook.

Смит заявил, что намерен пригласить следующего посла США в Новой Зеландии посетить мемориал на месте рождения Резерфорда, «чтобы сохранить точность исторического факта о том, кто первым расщепил атом».

Сайт Управления исторических ресурсов Министерства энергетики США приписывает этот научный прорыв Кокрофту и Уолтону, хотя также отмечает заслуги Резерфорда в исследовании структуры атома, предположении о существовании центрального ядра и открытии протона.

Заявления Трампа вызвали всплеск онлайн-комментариев новозеландцев о Резерфорде, чья работа изучается новозеландскими школьниками, а его имя носят здания, улицы и учреждения. Его портрет украшает банкноту достоинством в 100 долларов.

«Остановимся здесь. Трамп только что заявил, что Америка расщепила атом», — написал Бен Уффинделл, редактор сатирической новозеландской новостной веб-сайта The Civilian в Twitter. «Это ТО САМОЕ, ЧТО СДЕЛАЛИ МЫ.»

Источник: Time