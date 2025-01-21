Marvel Snap снова доступен в США.

Игровое приложение Marvel Snap снова доступно в США после недавнего блокирования, вызванного законом, который запрещает TikTok и другие приложения, принадлежащие компании ByteDance. Nuverse, нынешний издатель игры, также находится в собственности ByteDance.

В понедельник вечером разработчик Marvel Snap, компания Second Dinner, объявила о своих намерениях перенести больше услуг внутрь компании и найти нового партнера-издателя, чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем. Это сообщение появляется и при запуске игры, о чем свидетельствует скриншот, выложенный на Reddit. Реклама

На данный момент игра все еще недоступна в App Store и Google Play, однако ее страница остается активной в Steam.

TikTok удалось восстановить работу спустя примерно полдня после отключения, хотя приложение все равно отсутствует в магазинах приложений. Президент Дональд Трамп в понедельник подписал указ, согласно которому выполнение закона, запрещающего TikTok и другие приложения компании ByteDance (The Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act), откладывается на 75 дней. Тем не менее, компании все еще могут столкнуться с рисками, если не будут соблюдать этот закон.

Источник: TheVerge