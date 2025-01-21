CorelDraw улучшен благодаря ИИ и облачным функциям

Alludo обновила CorelDRAW Graphics Suite и CorelDRAW Technical Suite

Основные нововведения:

Vector FX упрощает создание векторной графики с помощью AI и текстовых подсказок

Модель подписки предоставляет эксклюзивные инструменты, шаблоны и облачное хранилище

CorelDRAW Technical Suite добавляет палитру S1000D и интеграцию с CAD

Компания Alludo представила обновленные версии CorelDRAW Graphics Suite 2024 и CorelDRAW Technical Suite. Обновления включают в себя такие улучшения как Vector FX, инструмент Painterly Brush и новые цветовые палитры Pantone, направленные на повышение гибкости, эффективности и креативности. Реклама

Vector FX и его возможности

Особое внимание привлекает Vector FX — автономное генеративное AI-приложение, упрощающее создание векторной графики. Пользователи могут вводить текстовые подсказки для генерации уникальных, масштабируемых изображений, которые затем могут быть отредактированы в CorelDRAW.

Новые функции CorelDRAW

Кроме AI-инструментов, обновление улучшает инструмент Painterly Brush, предоставляя новые пиксельные кисти, доступные только для подписчиков. Эти кисти имеют настраиваемые параметры, такие как текстура, плотность, сглаживание и свечение. Инструмент теперь включает специальную вкладку в инспекторе свойств для удобного доступа к настройкам.

Также в CorelDRAW Graphic Suite 2024 интегрированы последние палитры Pantone, доступные без дополнительной оплаты. Новый набор включает 175 новых оттенков из палитры Pantone Dualities.

Среди других нововведений: возможность сохранять избранные кисти для быстрого доступа, режим Focus Mode для устранения отвлекающих факторов, а также функция Print Merge, поддерживающая QR-коды, изображения и данные из Excel, что упрощает создание персонализированных печатных материалов.

Комментарий производителей

«Обновления нашего инструмента Painterly Brush отражают нашу приверженность инновациям и учету пожеланий пользователей», — отметил Пракеш Чаннагири, старший директор по управлению продуктами CorelDRAW. «С новыми цветовыми палитрами от Pantone пользователи могут открыть для себя 175 новых оттенков, обеспечивающих точное и яркое воспроизведение цветов.»

Модель дистрибуции

CorelDRAW Graphics Suite 2024 доступен в двух вариантах приобретения: подписка и одноразовая покупка. Обе версии предоставляют доступ к основным приложениям CorelDRAW, включая Corel PHOTO-PAINT, Corel Font Manager, CAPTURE и AfterShot HDR. Однако между ними имеются ключевые различия.

Подписка обеспечивает мгновенный доступ к новым обновлениям и улучшениям, включая эксклюзивные инструменты, такие как Vector FX и 50 новых кистей Painterly. Подписная модель также поддерживает облачную библиотеку шаблонов, предлагая более 500 шаблонов, что вдвое превышает количество доступное в версии с одноразовой покупкой. Облачная система управления активами позволяет пользователям организовывать их из любого места.

Одноразовая покупка, в свою очередь, предлагает более традиционный подход к владению софтом. Пользователи смогут использовать ПО неограниченное время без регулярных платежей, но не будут иметь доступ к обновлениям и новым функциям подписчиков. Эта версия включает более 200 шаблонов и более 100 кистей, что уступает предложению подписной модели.

Новые функции CorelDRAW Technical Suite

Кроме этого, CorelDRAW Technical Suite также получил обновление. Это программное обеспечение разработано для профессионалов, занимающихся технической иллюстрацией и документацией, предоставляя специализированные инструменты для создания точных технических чертежей.

Доступность и языковая поддержка

CorelDRAW Graphics Suite 2024 доступен на Windows и macOS, а также через веб-доступ для подписчиков и пользователей с сервисным обслуживанием. Софт представлен на нескольких языках, включая английский, немецкий, французский, итальянский, испанский и другие.

Источник: TechRadar