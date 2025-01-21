Хотите расширить память Mac Mini M4 на 4ТБ и добавить порты? Satechi предлагает решение.

Новый хаб Satechi упрощает хранение данных и подключение портов для Mac Mini от Apple

Предлагает сохранить мощность беспроводного соединения при охлаждении Mac Mini

Пользователи могут насладиться высокоскоростным хранилищем с доступными решениями для расширения

Компания Satechi представила новое устройство для любителей продукции Apple: Стенд и Хаб Mac Mini M4 с корпусом для SSD, разработанный специально для Mac Mini 2024 года.

Новый стенд и хаб поддерживает до 4 ТБ M.2 NVMe SSD-накопителей, а также различные размеры SSD, включая M.2 2230, 2242, 2260 и 2280, обеспечивая скорость передачи данных до 10 Гбит/сек для быстрого доступа к файлам и медиа. Реклама

Этот стенд и хаб является более экономичным вариантом для обновления хранилища по сравнению с встроенными решениями Apple. Хотя скорости передачи данных и не достигают уровня SSD от Apple, они более чем достаточны для повседневного использования, что делает это устройство подходящим альтернативой для тех, кто хочет сэкономить.

Разработан для Mac Mini 2024 года

Новый Mac Mini M4 от Satechi выполнен в алюминиевом корпусе, который повторяет дизайн Apple, но более компактен, что делает более ранние модели стендов несовместимыми.

Современные устройства Apple, включая Mac Mini M4, часто не имеют старых портов, что заставляет пользователей полагаться на адаптеры. Хаб Satechi решает эту проблему, предоставляя три порта USB-A, расположенные на передней панели для удобства доступа.

Передние порты облегчают подключение часто используемых периферийных устройств без необходимости тянуться к задней части устройства. Алюминиевый корпус в паре с вентиляторными отверстиями обеспечивает охлаждение устройства и сохранение сигнала беспроводной связи, что критически важно для современных подключений. Он также использует запатентованную технологию для обеспечения оптимальной циркуляции воздуха и отвода тепла.

Обновление до 4 ТБ с использованием встроенных решений Apple может обойтись более чем в 1200 долларов. Хаб Satechi предлагает более доступную альтернативу, позволяв пользователю самостоятельно приобретать и устанавливать SSD-накопители.

Источник: TechRadar