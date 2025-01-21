Как сохранить лидерство Америки в криптовалютной сфере

Дональд Трамп готовится вернуться в Белый дом, что вызывает большое внимание по всему миру. Его президентство начинается в период значительных экономических изменений, в центре которых находятся криптовалюты и блокчейн-технологии. То, что когда-то интересовало только техноэнтузиастов, сейчас превратилось в глобальную финансовую и технологическую революцию, способную переопределить торговые процессы, укрепить права индивидов и изменить роль государств в цифровую эпоху.

На данный момент криптовалюты уже не являются маргинальным явлением. В 2023 году глобальный рынок криптовалют оценивался в $1,2 триллиона, причем только Bitcoin составил $500 миллиардов. К концу 2024 года эта цифра возросла до $3,3 триллионов. Блокчейн-технология, лежащая в основе криптовалют, активно внедряется крупными корпорациями, правительствами и финансовыми институтами по всему миру. Однако США не так успешно справляются с разработкой четких нормативных актов, стимулированием инноваций и утверждением своего лидерства в этой области. Если страна не примет решительных мер, она рискует отстать от таких стран, как Китай, который уже запустил свою собственную цифровую валюту центрального банка, или Европейский Союз, который продвигает свое регулирование криптоактивов. Реклама

Администрация Дональда Трампа обладает уникальной возможностью занять лидирующие позиции в мире криптовалют и блокчейн-инноваций. Для достижения этой цели необходимо предпринять ряд важных шагов, чтобы обеспечить доминирование Америки в этом трансформирующем секторе.

Установление Единой и Прозрачной Регуляторной Системы

Недостаток четкости в регулировании в США сдерживает инновации и вынуждает многие криптовалютные компании перебираться за границу. Инвесторы и предприниматели сталкиваются с противоречиями в действиях федеральных агентств, таких как SEC и CFTC, а также с разнородностью нормативных актов на уровне штатов.

Трампу следует сосредоточиться на создании единой регуляторной базы, которая обеспечит ясность и последовательность. Такая система должна четко определять понятия ценных бумаг, товаров и валюты в сфере криптовалют. Также следует разработать понятные правила для налогообложения, борьбы с отмыванием денег (AML) и защиты потребителей. Это позволит Соединенным Штатам стимулировать инновации, одновременно наказывая нарушителей.

Ускорение Разработки Цифрового Доллара США и Установление Национального Резерва Биткойнов

Китай успешно применяет свой цифровой юань в международных транзакциях, и Европейский центральный банк добился значительных успехов с цифровым евро. Между тем, Федеральный резерв США действует медленно, ставя под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты.

Цифровой доллар способен увеличить финансовую включенность, ускорить платежи и укрепить доминирование доллара в мировой торговле. Однако этот проект должен быть тщательно продуман, чтобы защитить приватность и не допустить чрезмерного контроля со стороны государства.

Также перспективной мерой было бы учреждение национального резерва биткойнов наподобие золотого резерва. Это укрепило бы роль биткойна в современной экономике и позицию США в международных экономических дискуссиях о цифровых валютах. Такой шаг позволил бы стабилизировать рынки и сигнализировал бы о серьезной приверженности криптовалютам.

Поощрение Блокчейн-Инноваций в Разных Отраслях

Технология блокчейн нашла применение не только в криптовалютах, но и в цепочках поставок, здравоохранении и системах голосования. Например, Walmart применяет блокчейн для повышения безопасности продуктов, отслеживая их происхождение, а IBM предлагает решения для упрощения международной торговли.

Администрации следует создать стимулы для компаний по разработке и внедрению блокчейн-технологий. Это может включать налоговые льготы для исследовательских и опытно-экспериментальных работ, гранты на пилотные проекты и государственно-частные партнерства. Благодаря этому США могут сохранить свои лидерские позиции в этой сфере изменений.

Защита Потребителей и Повышение Финансовой Грамотности

Рынок криптовалют насыщен мошенничеством и рисками. В 2024 году было зафиксировано 410 инцидентов, в результате которых потери составили около $2 миллиардов. Многие американцы, привлеченные обещаниями быстрых заработков, не обладают необходимыми знаниями для ориентации в этом сложном и нестабильном рынке.

Администрация Трампа должна инициировать кампанию по повышению финансовой грамотности, уделяя особое внимание криптовалютам и блокчейну. Это может включать образовательные программы в школах и информационные кампании.

Международное Сотрудничество по Регулированию Криптовалют

Криптовалюты являются глобальным явлением, и усилий одной страны недостаточно для решения всех их вызовов и возможностей. Такие страны, как Швейцария, Сингапур и ОАЭ, уже стали крипто-дружественными центрами, привлекающими инвестиции.

Администрация должна сотрудничать с международными организациями для разработки глобальных стандартов регулирования криптовалют. Это обеспечит отражение ценностей США — таких как прозрачность и справедливость — в глобальной криптовалютной среде.

Обеспечение Доступа Криптовалютных Компаний к Банковским Услугам

Многие криптовалютные компании сталкиваются с трудностями при получении банковских услуг из-за регуляторных неясностей. Финансовые институты часто опасаются правовых и соблюденческих рисков, ограничивая доступ к своим услугам для криптовалютных компаний.

Администрация Трампа должна выпускать распоряжения, разъясняющие правила для банковского обслуживания крипто-компаний. Это поможет создать условия для роста и стабильности, а также усилит интеграцию криптоэкономики в традиционные финансовые системы, что в итоге укрепит экономику США.

Революция криптовалют и блокчейна уже здесь, и решения, принятые в ближайшее время, определят будущее лидерство США в этой важной области. Необходимо обеспечить, чтобы преимущества этой технологии получало максимально широкое число людей, а страна демонстрировала инновации и лидерство в мире.

Источник: Financemagnates