Видео для брендинга: 5 лучших примеров известных брендов

Видео как инструмент маркетинга
Видео стремительно становится излюбленным инструментом среди маркетологов для взаимодействия с новыми аудиториями. Оно демонстрирует высокую эффективность: размещение видео на целевой странице может увеличить коэффициент конверсии более чем на 80%, а упоминание слова «видео» в теме письма повышает открываемость на 19%.
Значимость видео для брендинга
Для меня хорошее видео может вызвать любопытство, побудить к размышлениям или даже вызвать эмоциональный отклик. Но что отличает выдающиеся брендовые видеоролики от тех, которые остаются незамеченными? Давайте рассмотрим, что делает видеомаркетинг успешным, и несколько примеров брендов, которым это удалось.
Что делает брендовый видеоролик успешным?
Брендовое видео — это любое видео, которое продвигает вашу марку. Успешный видеоролик достигает целевой аудитории и вызывает нужную реакцию. Например, если я запускаю новый бренд одежды для активного отдыха, моя аудитория — это любители кемпинга или других активностей на свежем воздухе. Желаемая реакция — визит потенциальных клиентов на мой веб-сайт или страницы в социальных сетях.
Видео должно акцентировать внимание на использовании продукта, а не на его характеристиках. Это может быть короткий видеоролик с туристами, исследующими новый маршрут, или кемперами, устанавливающими палатки у озера, облаченными в мою одежду. В эпизоде не будут упоминаться цены или конкретные продуктовые линейки; просто будет показано, как оборудование используется в реальных ситуациях. В завершение видео должно появляться название компании и ссылка на веб-сайт.
Затем я оцениваю реакцию: увеличилось ли количество посетителей? Оставили ли пользователи комментарии на страницах социальных сетей или отправили сообщения? Если да, то видео успешно. Если нет, необходимо пересмотреть стратегию.
Ключевые характеристики брендового видео
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Четкость: У отличного видео всегда есть фокус и цель, ясная мысль, подкрепленная четкими образами и языком. Такие видео стремятся быстро донести главное.
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Специфика: Видео должно адресовываться определенной аудитории. К примеру, продаете средства по уходу за автомобилем — ваше видео должно быть нацелено именно на владельцев автомобилей.
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Аутентичность: Хотите лучший отклик? Используйте реальные кадры, настоящие истории и людей, которые делятся реальным жизненным опытом.
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Качество: Видео должно хорошо выглядеть и звучать. Четкие изображения, насыщенные цвета и качественный звук — это гарантия, что ваше сообщение не останется незамеченным.
- Последовательность: Использование логотипов, шрифтов и цветовой гаммы должно оставаться единообразным, чтобы ваше видео легко узнавалось.
Примеры успешного видеомаркетинга
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Tasty: Это видео не продает продукцию напрямую; его цель — развлекать и увеличивать узнаваемость бренда.
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Fabletics: Видео с Кейт Хадсон, которое рекламирует спортивную одежду, привлекает за счет красивых пейзажей и ненавязчивой подачи, фокусируясь на продаже одежды.
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Gillette: Партнерство с популярными блогерами помогает привлечь аудиторию к бренду.
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HubSpot: Обучающее видео, предоставляющее полезную информацию бесплатно, помогает завоевать доверие.
- Microsoft: Видео, демонстрирующие экспертность бренда в области технологий и программного обеспечения, укрепляют авторитет и привлекают новых зрителей.
Заключение
Видеомаркетинг помогает брендам завоевывать внимание. Главное — не зацикливаться на одном подходе. Разные видео преследуют различные цели: от повышения интереса до роста продаж или укрепления позиций в сообществе. Важно определить цель вашего видео и оценить, насколько успешно она достигнута.
Создание мощной стратегии видеомаркетинга способно значительно улучшить позиционирование вашего бренда в современном цифровом мире.
Источник: HubSpot