Видео для брендинга: 5 лучших примеров известных брендов

Видео как инструмент маркетинга

Видео стремительно становится излюбленным инструментом среди маркетологов для взаимодействия с новыми аудиториями. Оно демонстрирует высокую эффективность: размещение видео на целевой странице может увеличить коэффициент конверсии более чем на 80%, а упоминание слова «видео» в теме письма повышает открываемость на 19%.

Значимость видео для брендинга

Для меня хорошее видео может вызвать любопытство, побудить к размышлениям или даже вызвать эмоциональный отклик. Но что отличает выдающиеся брендовые видеоролики от тех, которые остаются незамеченными? Давайте рассмотрим, что делает видеомаркетинг успешным, и несколько примеров брендов, которым это удалось. Реклама

Что делает брендовый видеоролик успешным?

Брендовое видео — это любое видео, которое продвигает вашу марку. Успешный видеоролик достигает целевой аудитории и вызывает нужную реакцию. Например, если я запускаю новый бренд одежды для активного отдыха, моя аудитория — это любители кемпинга или других активностей на свежем воздухе. Желаемая реакция — визит потенциальных клиентов на мой веб-сайт или страницы в социальных сетях.

Видео должно акцентировать внимание на использовании продукта, а не на его характеристиках. Это может быть короткий видеоролик с туристами, исследующими новый маршрут, или кемперами, устанавливающими палатки у озера, облаченными в мою одежду. В эпизоде не будут упоминаться цены или конкретные продуктовые линейки; просто будет показано, как оборудование используется в реальных ситуациях. В завершение видео должно появляться название компании и ссылка на веб-сайт.

Затем я оцениваю реакцию: увеличилось ли количество посетителей? Оставили ли пользователи комментарии на страницах социальных сетей или отправили сообщения? Если да, то видео успешно. Если нет, необходимо пересмотреть стратегию.

Ключевые характеристики брендового видео

Четкость: У отличного видео всегда есть фокус и цель, ясная мысль, подкрепленная четкими образами и языком. Такие видео стремятся быстро донести главное.

Специфика: Видео должно адресовываться определенной аудитории. К примеру, продаете средства по уходу за автомобилем — ваше видео должно быть нацелено именно на владельцев автомобилей.

Аутентичность: Хотите лучший отклик? Используйте реальные кадры, настоящие истории и людей, которые делятся реальным жизненным опытом.

Качество: Видео должно хорошо выглядеть и звучать. Четкие изображения, насыщенные цвета и качественный звук — это гарантия, что ваше сообщение не останется незамеченным.

Последовательность: Использование логотипов, шрифтов и цветовой гаммы должно оставаться единообразным, чтобы ваше видео легко узнавалось.

Примеры успешного видеомаркетинга

Tasty: Это видео не продает продукцию напрямую; его цель — развлекать и увеличивать узнаваемость бренда. Fabletics: Видео с Кейт Хадсон, которое рекламирует спортивную одежду, привлекает за счет красивых пейзажей и ненавязчивой подачи, фокусируясь на продаже одежды. Gillette: Партнерство с популярными блогерами помогает привлечь аудиторию к бренду. HubSpot: Обучающее видео, предоставляющее полезную информацию бесплатно, помогает завоевать доверие. Microsoft: Видео, демонстрирующие экспертность бренда в области технологий и программного обеспечения, укрепляют авторитет и привлекают новых зрителей.

Заключение

Видеомаркетинг помогает брендам завоевывать внимание. Главное — не зацикливаться на одном подходе. Разные видео преследуют различные цели: от повышения интереса до роста продаж или укрепления позиций в сообществе. Важно определить цель вашего видео и оценить, насколько успешно она достигнута.

Создание мощной стратегии видеомаркетинга способно значительно улучшить позиционирование вашего бренда в современном цифровом мире.

Источник: HubSpot