Гэри Генслер покидает пост главы SEC, на его место приходит благосклонно настроенный к криптовалютам Марк Уйеда.

Комиссар Марк Уйеда возьмет на себя исполнение обязанностей главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в то время, как агентство ожидает подтверждения Сенатом кандидатуры, предложенной президентом Дональдом Трампом, на постоянную роль — им станет Пол Аткинс.

Уйеда, временно исполняющий обязанности председателя, известен своей поддержкой смягчения подхода регулятора к индустрии криптовалют. В этом его поддерживает и коллега-республиканец комиссар Хестер Пирс. Ранее Уйеда работал у Аткинса в качестве советника. Аткинс, который был официально назначен спустя несколько часов после инаугурации Трампа, ранее занимал должность комиссара и наладил связи с криптовалютной сферой через свой консультационный бизнес в Вашингтоне. Реклама

Уйеда неоднократно выражал свое мнение о роли SEC в отношении цифровых активов и критиковал комиссию за меры по подавлению криптовалют, такие как штатный бухгалтерский бюллетень 121 (SAB 121), который затрудняет банкам возможность работы с клиентами, имеющими цифровые активы. Уйеда заявлял, что поддерживает отмену этих мер, и теперь, будучи на должности, имеет на это право.

На данный момент официальная смена председателя в агентстве еще не была анонсирована, хотя оставшиеся комиссары, включая Хестер Пирс и Каролин Крэншоу, выпустили совместное заявление о выходе с должности бывшего председателя Гэри Генслера. Комиссионеры отметили, что, несмотря на разную перспективу в подходе к политическим вопросам, их различия всегда оставались достойными. Генслер способствовал двустороннему взаимодействию и уважительному обмену мнениями, что помогало в служении американской общественности.

Генслер ранее объявил, что намерен уйти в отставку в полдень 20 января, в то же время, когда Трамп был приведен к присяге. В последние годы Генслер стал главным противником криптоиндустрии от лица правительства. Он инициировал дела о принудительных мерах, продвигал спорные криптовалютные бухгалтерские политики, поддерживал жесткие предложения по правилам, угрожающие бизнес-модели индустрии, и на некоторое время блокировал создание спотовых криптовалютных биржевых фондов (ETF). Однако судебное решение против агентства вынудило Генслера изменить позицию, и в конце концов он проголосовал вместе с республиканскими членами комиссии за одобрение ETF.

Агентство Генслера утверждало в суде, что существующие законы достаточны для классификации и регулирования криптоактивов. Этот подход поддержан одними федеральными судьями и оспорен другими, и центральные вопросы все еще рассматриваются в судебной системе.

Во время работы Уйеды в комиссии, сколько бы она ни продлилась, практически все старшие юридические чиновники, работавшие при Генслере, включая департамент исполнения и офис главного советника, отсутствуют.

Действующий председатель обладает всеми полномочиями офиса, но иногда лица на этой позиции предпочитают отложить важные решения до прихода нового председателя.

В агентстве, сестринском по отношению к SEC, Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), республиканская комиссар Каролин Фам была назначена и.о. председателя. Однако на этот момент Трамп еще не назвал постоянного преемника уходящего демократического председателя Ростина Бенхэма.

В отличие от CFTC, где партии представлены поровну (2-2), в SEC республиканцы преобладают над единственным демократом в соотношении 2-1.

Источник: CoinDesk