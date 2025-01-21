ЕСМА Установило Срок для Криптовалютных Фирм на Приведение в Соответствие с Правилами MiCA для Стейблкоинов

Как современные потребительские привычки трансформируют глобальные платежи

Эволюция ожиданий потребителей меняет сферу платежей по всему миру. От беспрепятственных покупок в рознице до мгновенных трансграничных переводов, спрос на безопасные и удобные платежные решения реформирует подходы бизнеса и финансовых учреждений к транзакциям. Но что это означает для будущего платежей, и как организациям оставаться в тренде?

Вебинар о будущем платежей

4 декабря 2024 года Finance Magnates, в сотрудничестве с @Visa Direct, провели вебинар, посвященный исследованию этих актуальных вопросов. Эксперты отрасли предоставили практические рекомендации о тенденциях, вызовах и возможностях в сфере глобальных платежей, подготовив участников к 2025 году. Реклама

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Источник: Financemagnates