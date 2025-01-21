Илон Маск высказался по поводу скандала с жестом, напоминающим нацистское приветствие

Элон Маск выглядел переполненным радостью после инаугурации президента Дональда Трампа. На праздничном митинге в понедельник в арене Капитолий в Вашингтоне он поднял кулак в воздух и громко крикнул «Да!» восторженной толпе. Однако его дальнейшее действие заставило многих задуматься о том, что за эмоции он демонстрировал – просто радость или что-то более опасное.

«Я просто хочу сказать спасибо за то, что это случилось,» – обратился Маск к аудитории сторонников Трампа. Затем он ударил себя правой рукой по груди, а потом резко поднял её вверх диагонально, ладонью вниз. Повернувшись к зрителям за трибуной, он повторил это движение. Реклама

«Моё сердце принадлежит вам,» – сказал 53-летний миллиардер, снова приложив ладонь к груди.

Тем не менее, жест, напоминающий салют, привлёк внимание. Ведущая CNN Эрин Бёрнетт отметила это движение в прямом эфире, а её соведущая Кэйси Хант заметила: «Такое редко можно увидеть на американских политических митингах.»

В социальных сетях возникло замешательство и появились многочисленные теории. «Что это было?? Что сделал Элон Маск??» – спросил один пользователь. Политический комментатор Хасан Пайк высказался: «Элон Маск сделал римский салют на своём вступительном выступлении?»

Другие пользователи сразу же сравнили это с нацистским салютом, который популяризировал Адольф Гитлер. Общественное вещание PBS прокомментировало это как «то, что казалось фашистским салютом». Музыкант и активист Билл Мэдден написал: «Если бы нацистский салют ‘Зиг Хайль’ был олимпийским видом, как гимнастика, Маск получил бы идеальную десятку. Даже выражение лица он сделал, как надо. Серьезно, Гитлер бы позавидовал.»

Профессор истории Рут Бен-Гиата заявила: «Это был нацистский салют, и очень агрессивный.» Израильская газета Haaretz назвала жест «римским салютом» и отметила, что он «только вызовет большее беспокойство среди евреев, обеспокоенных близостью миллиардера к внутреннему кругу Трампа и поддержкой правых взглядов.»

Журнал Rolling Stone сообщил, что неонацисты и правые экстремисты в Америке и за её пределами активно обсуждали этот жест, приводя цитаты из видеоролика с такими комментариями, как «Необычные вещи уже начинают происходить» и «Может быть, действительно, ‘пробуждение’ мертво.»

Конгрессмен Джерри Надлер написал, что он «никогда не ожидал увидеть день, когда что-то похожее на салют Хайль Гитлер будет сделано за президентским печатью. Этот ужасный жест не имеет места в нашем обществе и должен оставаться в самых тёмных главах человеческой истории.»

Однако некоторые люди стали на защиту Маска. Антидиффамационная лига, чьей миссией является борьба с антисемитизмом, пояснила, что миллиардер сделал «неловкий жест в моменте энтузиазма, а не нацистский салют,» и призвала к терпимости и взаимопониманию.

Эйл Якоби, выпускник Пенсильванского университета, который боролся с антисемитизмом, назвал это «глупым жестом» и добавил: «Любой, кто пытается представить его как нациста, намеренно вводит общественность в заблуждение.»

Профессор истории Аарон Астор заявил, что это был «социально неуклюжий жест приветствия толпе,» и заметил, что Маск ранее сообщал о том, что у него синдром Аспергера, известный также как расстройство аутистического спектра.

Маска ранее критиковали за допущение распространения аккаунтов с нацистской идеологией на его платформе и за публикацию правых мемов и поддержание антисемитских теорий, что привело к массовому исходу рекламодателей с платформы в 2023 году.

Столкновение мнений по поводу последней выходки Маска обострило и старые конфликты. Представитель прогрессивного крыла Александрия Окасио-Кортес обрушилась с критикой на ADL, которая, по её мнению, игнорирует действия Трампа и его союзников.

В то же время сторонница Трампа Марджори Тейлор Грин угрожала вызвать PBS на допрос, обвинив их в пропаганде лживых новостей в пользу демократов.

Элон Маск напрямую не комментировал случившееся, но ответил на несколько сообщений, выразив благодарность защите и высмеяв критику.

Источник: Time