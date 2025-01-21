Дональд Трамп выводит США из Парижского климатического соглашения

Дональд Трамп вновь вывел США из исторического Парижского соглашения по климату, отказываясь от общемировых усилий по ограничению изменения климата. Сегодня Трамп подписал указ о выходе.

Парижское соглашение было принято в 2015 году, и около 200 стран, включая США, взяли на себя обязательство сотрудничать в стремлении не допустить значительного повышения средней глобальной температуры. 2024 год стал самым жарким в истории наблюдений, побив предыдущий рекорд, установленный в 2023 году. Реклама

Выход из Парижского соглашения «является явным игнорированием научных реалий и свидетельствует о жестоком равнодушии администрации к тяжелым последствиям изменения климата, которые переживают люди в США и по всему миру», — заявила Рэйчел Клитус, директор по политике и главный экономист Программы по изменению климата и энергетике Союза обеспокоенных ученых, в своем электронном заявлении.

Климат нашей планеты оставался относительно стабильным на протяжении последних 11 000 лет, что способствовало развитию сельского хозяйства и цивилизации в том виде, в каком мы их знаем, до промышленной революции. Парижское соглашение стремится удержать глобальные температуры в пределах примерно аналогичного диапазона, предотвращая потепление более чем на 1,5–2 градуса Цельсия.

Когда Дональд Трамп занимал пост президента ранее, он уже выводил США из Парижского соглашения. Бывший президент Джо Байден заново присоединил страну к соглашению, вступив в должность в 2021 году. Теперь США присоединятся к Ирану, Ливии и Йемену, которые являются единственными странами, не участвующими в международном соглашении. Официальный выход США из Парижского соглашения наступит через год после того, как администрация Трампа направит уведомление в ООН.

Источник: TheVerge