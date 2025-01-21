Что такое карри-порошок? Подробное руководство по пряной смеси, соединяющей культуры

В детстве, когда я начал экспериментировать на кухне, первое, что привлекло мое внимание в шкафу с приправами, был большой контейнер с желтым порошком, который зачастую проливался и оставлял пятна на полках. Эта специя была мне хорошо знакома, ведь я часто наблюдал, как моя мама обильно посыпала ее в острые рагу из курицы и кокосовых креветок.

Многие люди гордятся использованием карри-порошка в их кухнях: от моей гаитянской семьи, добавляющей его в блюда из курицы, до бермудской родни, использующей смесь в рагу из зеленых бананов и креветок. Эта порошковая смесь молотых специй, ароматических добавок и иногда загустителей не является исключением лишь в карибско-американских домах, но и в кухнях Азии, Африки и Латинской Америки. Реклама

Чтобы лучше понять, как жители стран Южной Америки, Карибов, Африки, Южной и Восточной Азии используют карри-порошок в своих блюдах, я общался с несколькими экспертами в области кулинарии. Мы обсудили, как эта специя используется в современных гаянских, тайских, ямайских, японских, индийских и нигерийских кухнях.

Спор вокруг карри-порошка

Прежде чем углубиться в использование карри-порошка в различных кухнях, стоит немного узнать о сложной истории этого порошка и его связи с колониализмом. Есть мнение, что британцы ответственны за его создание, что отражено в появлении рецептов с использованием карри-порошка в британских кулинарных книгах к 1850-м годам. Эта смесь, в основном состоящая из куркумы, кориандра, кумина, пажитника и кайенского перца, появилась как способ упростить разнообразные кухни Индии в универсальную специю.

Связь карри-порошка с колониализмом и притеснением стала причиной для обсуждений о его актуальности в современных кухнях. Однако многие сообщества продолжают его использование. Сегодня можно увидеть, как на Тринидаде его добавляют в чечевицу, а на Ямайке – в начинку для пирогов.

Что такое карри-порошок?

Западное понятие карри-порошка возникло у британцев, которые взяли за идею индийские пряные смеси и создали собственную версию. Британская колонизация, разрушавшая индийскую культуру и экономику, привела к массовому распространению смеси в разных частях света, включая Африку, Карибы, Южную Америку и Азию. Со временем, эта специя нашла свое место в кухнях по всему миру.

Разнообразие карри-порошков и их происхождение

Карри-порошок бывает разных оттенков — от ярко-желтого до насыщенно-коричневого, и вкусы могут сильно различаться. В магазинах и онлайн можно найти множество брендов карри-порошка с различными вкусами и составляющими. Каждый бренд имеет свою уникальную формулу, так что лучше попробовать несколько, чтобы найти идеальный вариант для ваших блюд.

Как хранить карри-порошок

Если вы приобрели карри-порошок, лучше использовать его до того, как он потеряет свежесть. Рекомендуется хранить специи в герметичной упаковке в прохладном, темном и сухом месте. Можно также хранить порошок в морозильнике, чтобы сохранить его аромат, главное, чтобы упаковка была плотно закрыта.

Как готовить с карри-порошком

Ниже приведены несколько примеров того, как известные шеф-повара и эксперты в области кулинарии используют карри-порошок в своих национальных кухнях.

Ямайская кухня : для ароматного ямайского карри используется щедрое количество этой специи. Ее добавляют в блюда из курицы, козлятины, рыбы или тыквы с подорожником.

: для ароматного ямайского карри используется щедрое количество этой специи. Ее добавляют в блюда из курицы, козлятины, рыбы или тыквы с подорожником. Японская кухня : карри-порошок стал неотъемлемым ингредиентом таких блюд, как карри-студен и карри-удон. Его часто добавляют в рисовые блюда.

: карри-порошок стал неотъемлемым ингредиентом таких блюд, как карри-студен и карри-удон. Его часто добавляют в рисовые блюда. Нигерийская кухня : карри-порошок используется для придания аромата бульонам, которые затем используются в приготовлении риса и овощных блюд. Этот порошок также добавляют в нигерийский жареный рис, придавая ему фирменный ярко-желтый цвет.

: карри-порошок используется для придания аромата бульонам, которые затем используются в приготовлении риса и овощных блюд. Этот порошок также добавляют в нигерийский жареный рис, придавая ему фирменный ярко-желтый цвет. Тайская и гаянская кухни: специя является частью современных тайских блюд, таких как крабовое карри, и используется в гаянской кухне в рагу из курицы и говядины.

Вывод

Хотя изменение отношения к «карри-порошку» может занять время, у всех нас есть возможность помочь переписать историю этой специи — признавая ее колониальное происхождение, мы можем увидеть, как она эволюционировала. Сообщества, пережившие влияние империализма, используют карри-порошок для создания блюд, которые остаются важной частью их культур, вдохновляясь традициями индийской кулинарии.

Источник: SeriousEats