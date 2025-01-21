CapCut запрещён в США, а Instagram выпустил новую программу для видеомонтажа

ByteDance не единственная компания под запретом

• Помимо TikTok, запрещена была ещё и CapCut

• Meta неожиданно представила приложение Edits

• Edits напоминает CapCut как бесплатный редактор для смартфонов Реклама

Запрет TikTok в США, хоть и временно, закончился, но другие приложения этой же компании ByteDance пока не вернулись на рынок. Marvel Snap, неожиданно для многих, тоже попала под запрет, а также популярная альтернатива TikTok — Lemon8, и программное обеспечение для видеомонтажа CapCut. В разгар этих событий Meta решила анонсировать Edits – своего рода аналог CapCut.

Для тех, кто не в курсе, CapCut — это бесплатный редактор фото и видео от ByteDance, который доступен на телефонах, планшетах и ПК, позволяющий редактировать контент. Его инструменты и функции искусственного интеллекта идеальны для коротких видео для платформ вроде TikTok, но также могут использоваться для создания длинных видео с наложением текста и эффектов.

Теперь рассмотрим анонс Edits от Адама Моссери, главы Instagram в компании Meta. Он заявил, что Edits — это бесплатный редактор видео для смартфонов, предназначенный как для Instagram, так и для других платформ. Звучит знакомо? Тем не менее, есть некоторые отличия.

Во-первых, Edits, похоже, будет полностью сосредоточен на работе на смартфонах, без версии для ПК. Кроме того, Моссери описывает Edits как площадку не только для редактирования контента, но и как универсальный сервис для создания и хранения идей, съемки видео с помощью улучшенного приложения камеры и доступа к информации о трендах, чтобы помочь создать новый короткий ролик.

Несмотря на сходство с CapCut, новый редактор Edits на данный момент тоже недоступен для скачивания. Программа предлагается только для предварительной регистрации на iOS с запланированным выпуском 13 марта 2025 года.

Немного подозрительным выглядит то, что Meta решила сделать этот анонс как раз в тот день, когда TikTok и CapCut оказались под угрозой запрета. Мы удивлены, что Meta не выпустила своего конкурента сразу, но, вероятно, компания решила не спешить, учитывая предыдущие проблемы с запуском Threads.

Что происходит с другими запрещёнными приложениями?

Что касается других приложений ByteDance, TikTok постепенно возвращается. Вы можете заходить в приложение и просматривать контент без VPN, но пользователи из США все ещё не могут установить его из магазинов приложений.

Marvel Snap, на удивление многих оказавшееся в числе заблокированных, скоро вернется. Сейчас оно все ещё недоступно в США, но создатели из компании Second Dinner сообщили, что надеются снова запустить его в ближайшие 24 часа.

Lemonade также пока остаётся недоступным. Ожидается, что оно вернется, когда TikTok окончательно разрешат в США, но в приоритете у ByteDance, скорее всего, все же находится TikTok.

Так обстоит ситуация с приложениями ByteDance после запрета.

Источник: TechRadar