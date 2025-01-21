BYD впервые обогнал Tesla по производству электромобилей, доказывая спрос на доступные модели

BYD впервые обогнала Tesla по производству электромобилей

Дешевые китайские автомобили завоевывают популярность на развивающихся рынках

Электромобили в этом году превзойдут продажи автомобилей на бензине в Китае

Tesla долгое время оставалась бесспорным лидером на рынке электромобилей, значительно опережая конкурентов по объемам производства и продажам. Однако китайская компания Build Your Dreams (BYD) начинает серьезно угрожать успехам Tesla. Реклама

Согласно данным The Washington Post, в прошлом году BYD впервые превзошла Tesla по производству электромобилей, выпустив 1.78 миллиона автомобилей, в то время как Tesla произвела 1.77 миллиона. Хотя разница невелика, это показывает, что более доступные китайские альтернативы находят отклик на развивающихся рынках по всему миру.

По информации из Financial Times, недорогие электромобили впервые превзойдут продажи автомобилей на бензине и дизеле в Китае в этом году, что свидетельствует о растущем спросе на доступные электромобили. Автомобили BYD стоят почти вдвое меньше, чем лучшие модели Tesla. Например, их компактный Seagull стоит на $30,000 дешевле (примерно £25,000 / AU$50,000) самой компактной модели Tesla Model 3. Наиболее уместно сравнить его с более новым BYD Sealion, который представляет собой крупный внедорожник марки и стоит в Китае около $26,000 (примерно £22,000 / AU$42,000), что почти вдвое дешевле аналогичной модели Tesla Model Y.

Из-за тарифов, введённых администрацией Байдена на импорт китайских автомобилей, и возможности полного запрета на транспортные средства с подключенными китайскими технологиями, маловероятно, что BYD сможет закрепиться на американском рынке. Вместо этого китайский производитель ориентируется на развивающиеся рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Южной Америки.

Экономист по климату Гертнот Вагнер из Columbia Business School сообщил The Washington Post, что ни один доступный американский электромобиль не может конкурировать с китайскими моделями на развивающихся рынках. Это вызывает беспокойство, что Северная Америка может отстать от своих китайских конкурентов, теряя своё глобальное влияние в автомобильной промышленности.

Анализ: разрыв между Востоком и Западом сокращается

Когда-то автомобили из Китая считались дешевыми и некачественными альтернативами продукции мировых производителей. Однако времена меняются. Качество новых моделей BYD получило признание, как среди специалистов, так и покупателей, которые отмечают щедрое оснащение за доступные цены, надежные технологии и дальность поездки, превосходящую более дорогих конкурентов.

С другой стороны, Tesla часто критикуют за не всегда соответствующее качество сборки автомобилей. Недавняя модель Cybertruck, к примеру, подверглась многочисленным отзывам и вызвала недовольство пользователей. Кроме того, темпы развития батарейных технологий у Tesla отстают от MG, BYD и других ведущих китайских компаний. Так, например, обновление Model Y «Juniper» добавило лишь 16 км дополнительного пробега, в то время как MG собирается выпустить автомобиль с инновационной твердотельной батареей, который преодолеет более 965 км на одной зарядке.

Особую тревогу вызывает то, что североамериканская автомобильная промышленность не предпринимает активных шагов для ответа на угрозу со стороны Китая, несмотря на все возможные преференции от правительства. Такие компании, как Ford и GM, возвращаются к гибридным технологиям и производству бензиновых автомобилей вместо того, чтобы внедрять новейшие решения в области электромобилей, что может привести к сокращению их позиций на рынке, где всё больше отказываются от ископаемого топлива.

Источник: TechRadar