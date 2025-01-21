Брендан Карр официально возглавил Федеральную комиссию по связи США.

Брендан Карр официально занял пост председателя Федеральной комиссии по связи, получив возможность формировать повестку дня агентства и продвигать ряд нормативных актов, которые могут существенно повлиять на технологическую и медиаиндустрии, как только у него появится республиканское большинство.

В своем заявлении Карр обозначил несколько основных направлений: «вопросы, касающиеся регулирования технологий и медиа, а также создание новых возможностей для рабочих мест и экономического роста через действия агентства в области спектра, инфраструктуры и космической экономики.» Реклама

Приоритеты Карра также можно вывести из документа, о котором вы, возможно, уже слышали: «Проект 2025». Это связано с тем, что он является автором главы о FCC в списке пожеланий фонда «Heritage Foundation» для президентства Дональда Трампа. В этой главе Карр предлагает такие действия, как ограничение иммунитета для технологических компаний в соответствии с Разделом 230 Закона об порядочности в коммуникациях, требование раскрытия информации о том, как платформы приоритизируют контент, обязание технологических компаний вносить средства в программу, финансирующую доступ к широкополосному интернету в сельских районах, и более быстрое одобрение заявок на запуск спутников от таких компаний, как StarLink Илона Маска.

Новый председатель FCC также указал, что он может использовать свои полномочия для аннулирования лицензий на спектр для сетей в случае, если они нарушают правило равного времени при размещении контента. Это вопрос всплыл в ходе обсуждения эпизода «Saturday Night Live» на NBC с Камалой Харрис перед выборами, хотя сеть, кажется, соблюла правила, выделив Дональду Трампу возможность появиться в эфире позже.

Тем не менее, Карру потребуется третий республиканский голос в комиссии для утверждения любых мер, которые не имеют двухпартийной поддержки. Трамп уже выдвинул кандидатуру Марка Мидора, бывшего сотрудника сенатора Майка Ли (R-UT), для работы в комиссии, ожидая утверждения Сенатом.

Назначенный Трампом руководитель Федеральной торговой комиссии также уже вступил в должность. Эндрю Фергусон, который уже служил в качестве комиссара, обладает отчетной повесткой, перекликающейся с повесткой Карра. Она включает в себя желание «привлечь крупные технологии к ответственности и остановить цензуру», а также «защитить свободу слова и бороться с идеями прогрессивизма».

Источник: TheVerge