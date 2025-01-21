Все держатели биткоинов вновь в прибыли впервые с ноября 2024 года – Может ли это сигнализировать о грядущем стремительном росте?

Биткойн достиг новых рекордных высот

Биткойн впервые с декабря поднялся до 109 357 долларов, обозначив исторический момент для криптовалюты. Это достижение подогревает оптимизм на рынке, и многие аналитики предсказывают значительный рост в ближайшие недели. Этот оптимизм совпадает с инаугурацией Дональда Трампа на пост президента, что вызывает ожидания про-криптовалютной политики, которая может ускорить внедрение и рост Биткойна.

Дополняя эту позитивную перспективу, данные из IntoTheBlock свидетельствуют, что 100% владельцев Биткойна вновь в прибыли — редкий случай, подчеркивающий силу текущего ралли. Последний раз этот рубеж был преодолен в ноябре 2024 года, когда Биткойн стремительно поднялся с 70 000 до 108 000 долларов менее чем за месяц. Этот исторический контекст подчеркивает способность Биткойна к быстрому, экспоненциальному росту в периоде активного рынка. Реклама

Биткойн входит в бычью фазу

Уикенд стал настоящим испытанием для Биткойна, продемонстрировав его характерную волатильность с резким падением до 99 400 долларов, за которым последовало впечатляющее восстановление до новых максимальных уровней. Это драматическое движение цены подчеркивает нарастающий импульс на рынке, и быки кажутся готовыми поднять BTC на еще большие высоты. В условиях растущего энтузиазма инвесторов Биткойн укрепляет свои позиции как лидер текущего криптовалютного ралли.

По данным IntoTheBlock, все держатели Биткойна находятся в прибыли — это редкий и весьма бычий сигнал. Последний подобный случай произошел в ноябре 2024 года, когда BTC стремительно поднялся с 70 000 до 108 000 долларов в течение месяца. Теперь, когда BTC вновь достиг этого уровня, многие задаются вопросом, не предвещает ли это очередной взрывной взлет.

Это может стать началом финальной фазы бычьего цикла Биткойна, исторически характеризующейся быстрыми и значительными ценовыми скачками. Аналитики отмечают, что текущая динамика рынка, наряду с сильными фундаментальными факторами и растущим внедрением, создает условия для очередного трансформационного ралли.

На фоне ключевых этапов, которые проходит Биткойн, рынок пристально следит за его дальнейшими шагами. Если бычий импульс продолжится и ключевые уровни удержатся, BTC может готовиться к еще одному историческому скачку, отражающему его легендарные ралли прошлого. В условиях высокого уровня уверенности и данных, указывающих на дальнейший рост, траектория Биткойна является объектом пристального внимания в ближайшие недели.

BTC входит в фазу ценового открытия

Биткойн (BTC) в настоящий момент торгуется на уровне 108 220 долларов, продолжая свой путь к новым рекордам. Быки уверенно контролируют рынок, что обусловливает оптимизм по поводу потенциального масштабного ралли. Для поддержания импульса и создания основы для дальнейшего роста критически важно удержать уровень выше 108 220 долларов. Если этот ключевой уровень будет сохранен, BTC может вступить в фазу ценового открытия, пролагая путь к стремительному достигновению невиданных прежде уровней цен.

Рыночные настроения преимущественно бычьи, и аналитики с нетерпением ожидают, когда BTC преодолеет отметку в 110 000 долларов. Этот критически важный уровень сопротивления является следующим крупным барьером, и его успешное преодоление, вероятно, спровоцирует усиление активности на рынке и откроет дверь к новым рекордным высотам.

Тем не менее, впереди есть риски. Если BTC не сможет уверенно преодолеть 110 000 долларов, он может войти в фазу консолидации. Такая пауза может затормозить ралли и испытать уверенность инвесторов, хотя может также обеспечить более здоровую основу для дальнейшего роста.

По мере того как Биткойн подходит к этим ключевым уровням, ближайшие дни будут решающими для определения его дальнейших шагов. Прорыв выше 110 000 долларов станет историческим событием, в то время как консолидация может заложить основу для нового бычьего импульса.

Источник: Bitcoinist