Зачем владельцу Arm приобретать конкурента AMD и Intel? Есть одно объяснение.

20.01.2025
Arm рассматривает возможность повышения цен и разработки собственных чипов. Arm рассматривает возможность повышения цен и разработки собственных чипов.

SoftBank рассматривает возможность покупки Ampere Computing

  1. Текущая ситуация

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    • SoftBank, которая уже владеет контрольным пакетом акций компании Arm, ведет переговоры о приобретении Ampere Computing.
    • Ampere известна своими чипами для дата-центров, основанными на архитектуре Arm, включая 192-ядерный процессор Polaris и разрабатываемый 256-ядерный Magnetrix.
    • Сделка пока еще не заключена, но подчеркивает стремление SoftBank конкурировать с такими гигантами, как AMD и Intel, особенно на фоне роста инвестиций в AI.

  2. Стратегическая важность Ampere

    • Ampere Computing, получившая поддержку от Oracle, играет ключевую роль на рынке AI и чипов для дата-центров.
    • Приобретение может значительно укрепить позиции Arm, которая стремится выйти за рамки лицензирования дизайна чипов и стать полноценным производителем.
    • Экспертиза Ampere может помочь Arm расширить свое присутствие на рынке дата-центров, что соответствует видению генерального директора Рене Хааса.

  3. Технические преимущества и вызовы

    • Процессоры Ampere предназначены для обработки сложных задач в дата-центрах, что особенно актуально в условиях возрастающей зависимости индустрий от решений на основе AI.
    • Совмещение AI-ускорителей Graphcore от Softbank с процессорами Ampere может позволить SoftBank создать конкурентоспособные системы в этом секторе.
  4. Потенциальные сложности сделки
    • Ampere готовится к IPO, что указывает на ее стремление сохранить независимость.
    • SoftBank необходимо будет заручиться согласием таких крупных акционеров Ampere, как Oracle и Carlyle Group, чтобы сделать сделку возможной.

Источник: TechRadar

ПульсХаб
Опубликовано
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