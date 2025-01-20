Зачем владельцу Arm приобретать конкурента AMD и Intel? Есть одно объяснение.

SoftBank рассматривает возможность покупки Ampere Computing
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Текущая ситуация
- SoftBank, которая уже владеет контрольным пакетом акций компании Arm, ведет переговоры о приобретении Ampere Computing.
- Ampere известна своими чипами для дата-центров, основанными на архитектуре Arm, включая 192-ядерный процессор Polaris и разрабатываемый 256-ядерный Magnetrix.
- Сделка пока еще не заключена, но подчеркивает стремление SoftBank конкурировать с такими гигантами, как AMD и Intel, особенно на фоне роста инвестиций в AI.
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Стратегическая важность Ampere
- Ampere Computing, получившая поддержку от Oracle, играет ключевую роль на рынке AI и чипов для дата-центров.
- Приобретение может значительно укрепить позиции Arm, которая стремится выйти за рамки лицензирования дизайна чипов и стать полноценным производителем.
- Экспертиза Ampere может помочь Arm расширить свое присутствие на рынке дата-центров, что соответствует видению генерального директора Рене Хааса.
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Технические преимущества и вызовы
- Процессоры Ampere предназначены для обработки сложных задач в дата-центрах, что особенно актуально в условиях возрастающей зависимости индустрий от решений на основе AI.
- Совмещение AI-ускорителей Graphcore от Softbank с процессорами Ampere может позволить SoftBank создать конкурентоспособные системы в этом секторе.
- Потенциальные сложности сделки
- Ampere готовится к IPO, что указывает на ее стремление сохранить независимость.
- SoftBank необходимо будет заручиться согласием таких крупных акционеров Ampere, как Oracle и Carlyle Group, чтобы сделать сделку возможной.
Источник: TechRadar