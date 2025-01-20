X, Facebook, Instagram и YouTube подписали кодекс ЕС по борьбе с языком ненависти.

Мета, Гугл, ТикТок и X дали обещание европейским законодателям усиливать меры по предотвращению и удалению незаконной ненавистнической речи на своих платформах. Европейская комиссия в понедельник включила в Акт о цифровых услугах (DSA) обновленный набор добровольных обязательств, которые направлены на то, чтобы помочь платформам «демонстрировать их соблюдение» требований DSA в части модерации незаконного контента.

Фейсбук, Инстаграм, ТикТок, Твич, X, Ютуб, Снэпчат, Линкедин, Дэйлимошн, Jeuxvideo.com, Ракутен Вайбер и потребительские сервисы, предоставляемые Майкрософт, подписали «Кодекс поведения противодействия незаконной ненавистнической речи онлайн Плюс«. Это не новое потоковое сервисное название, а обновление Кодекса 2016 года. Обновленный кодекс обязывает подписантов быть прозрачными в вопросах обнаружения и уменьшения ненавистнической речи, позволять сторонним наблюдателям оценивать, как платформы обрабатывают уведомления о ненавистнической речи, а также пересматривать «по меньшей мере две трети уведомлений» в течение 24 часов. Реклама

«Ненависть и поляризация угрожают ценностям и основным правам ЕС и подрывают стабильность наших демократий. Интернет усиливает негативные последствия ненавистнической речи,» — заявил в своем выступлении комиссар ЕС Майкл Макграт. «Мы верим, что этот Кодекс поведения+ выполнит свою роль в обеспечении надежного ответа.»

Эти Кодексы поведения ЕС являются добровольными обязательствами, и компании не сталкиваются с последствиями, если решат выйти из соглашения, как это сделал Илон Маск в 2022 году с X (тогда известной как Твиттер), когда он вывел компанию из Кодекса практики по борьбе с дезинформацией.

Источник: TheVerge