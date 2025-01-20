Что покинет Hulu в феврале 2025 года

Когда вы не знаете, какой новый фильм или сериал посмотреть, всегда можно обратиться за помощью к Hulu для принятия сложного решения. Однако нет ничего более неприятного, чем когда с платформы исчезают наши любимые произведения. В феврале 2025 года на одной из лучших стриминговых служб запланирована волна удалений.

Как и в предыдущие месяцы, в феврале 2025 года Hulu удаляет только фильмы, так что поклонники лучших сериалов Hulu могут быть спокойны. Жаль, что это не касается любителей кино. Хотя на уход стоят всего 22 названия, среди них два из наших лучших фильмов на Hulu — это произведение в жанре телесного хоррора «Титан» (2021) и визуально захватывающий «Спенсер» (2021), за который Кристен Стюарт получила номинацию на Оскар. Реклама

Есть хорошая новость: у вас еще остается достаточно времени, чтобы успеть посмотреть их до конца января, прежде чем они уступят место новым фильмам на Hulu, которые появятся в феврале 2025 года.

Список фильмов, уходящих с Hulu в феврале 2025 года:

Уходят 3 февраля

Beans (фильм)

The Beta Test (фильм)

Уходят 7 февраля

Flee (фильм)

Spencer (фильм)

Уходят 11 февраля

Accident Man: Hitman’s Holiday (фильм)

Rogue Agent (фильм)

Уходят 14 февраля

Oscar Peterson: Black + White (фильм)

Venus As a Boy (фильм)

Уходят 15 февраля

Titane (фильм)

Уходят 17 февраля

Hold Your Fire (фильм)

Kurt Vonnegut: Unstuck in Time (фильм)

The Feast (фильм)

Уходят 18 февраля

Spin me Round (фильм)

To Catch A Killer (фильм)

Уходят 24 февраля

The Last Rite (фильм)

Уходят 25 февраля

Watcher (фильм)

Уходят 28 февраля

Moby Doc (фильм)

The Big Scary ‘S’ Word (фильм)

Savior for Sale (фильм)

Scotty and the Secret History of Hollywood (фильм)

Shit & Champagne (фильм)

Show Me the Picture (фильм)

Источник: TechRadar