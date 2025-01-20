Рецензия на «Человек-Волк»: Переосмысленная трагедия, наводящая ужас

Человек-волк

«Человек-волк» — это новый фильм ужасов от создателя таких хитов, как «Астрал», «Пила» и адаптации фильма «Человек-Невидимка». Эта картина входила в число самых ожидаемых ужастиков 2025 года, и с удовлетворением можно сказать, что режиссер вновь сумел удивить зрителей, рассказав пронизывающую до глубины души историю о горе и потере. Реклама

Сюжет начинается с того, как семья — родители Блейк (Кристофер Эбботт), Шарлотта (Джулия Гарнер) и их дочь Джинджер (Матильда Фёрт) — подвергается нападению существа в полнолуние. Они прячутся в своём уединённом доме в надежде защититься от угрозы снаружи, но, не подозревая об этом, запирают её внутри.

Тело Блейка начинает изменяться и превращаться в монстра, что приводит зрителей в ужас как физически, так и психологически. Как и наш фаворит в жанре телесного ужаса, фильм не избегает подробностей превращения человека в нечто совсем не гуманное. Здесь вы увидите отрывающиеся ногти, сломанную челюсть и подвижные кости, а звуковое оформление лишь усиливает эффект, не оставляя места воображению. Однако больше всего пугает психологический аспект трансформации Блейка — утрата собственной идентичности, что часто встречается в телесных ужасах. Это напоминает потерю разума героем Джеффа Голдблюма в фильме «Муха», где учёный постепенно теряет свою человечность.

Фильм предлагает интересное решение с изменением точки зрения, благодаря чему зритель видит превращение Блейка как с человеческой, так и с волчьей перспективы. В результате появляются особенно тревожные сцены. Превращаясь в дикое животное, Блейк больше не может понять своих испуганных жену и дочь, и их неспособность общаться параллелится с уже напряжёнными отношениями Блейка и Шарлотты.

Целью оригинальных фильмов о монстрах было создание атмосферы страха, и существо в новой адаптации «Человека-волка» делает это мастерски. Есть здесь и эффективные пугающие моменты, которые особенно захватывающи при большом экране, хотя кто-то может сказать, что фильм чересчур полагается на такие приёмы. Тем не менее, для меня психологические аспекты истории оказались не менее, если не более, пугающими.

Дизайн существа вызвал споры среди зрителей после выхода тизеров, и хотя, возможно, оно могло бы быть более волкоподобным, ни один фильм ужасов пока не сумел идеально изобразить оборотня. Однако актёрская игра Эбботта, потерявшего собственную человечность и близких ему людей, компенсирует любые недочёты в спецэффектах. История настолько насыщенна и заставляет задуматься, что иногда сырые, человеческие эмоции оказываются страшнее всего. Все три ведущих актёра великолепны, но 10-летняя Матильда Фёрт заслуживает особого упоминания за её уверенное и зрелое исполнение.

«Человек-волк» стал ярким началом 2025 года и установил высокую планку для всех предстоящих новинок в жанре ужасов. Смотреть его лучше в кинотеатре для полного эффекта, но стоит заранее убедиться, что на улице нет полнолуния, чтобы безопасно добраться домой.

Источник: TechRadar