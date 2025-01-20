Волатильность цен на биткойн достигла максимума за полгода на фоне ажиотажа вокруг опционов

20.01.2025
Волатильность цен на биткойн достигла максимума за полгода на фоне ажиотажа вокруг опционов Волатильность цен на биткойн достигла максимума за полгода на фоне ажиотажа вокруг опционов

Биткоин, который является крупнейшей криптовалютой в мире по рыночной капитализации, в понедельник достиг нового рекордного уровня выше $109,000. Это событие привело к увеличению как предполагаемой, так и реализованной волатильности до значений, аналогичных тем, что были в августе во время развала кэрри-трейда с иеной.

Реализованная волатильность отражает исторические колебания цен биткоина за последние 30 дней и поднялась до 67 пунктов по Индексу Волатильности Биткоина на Deribit. Индекс предполагаемой волатильности Bitcoin Volmex достиг высоты в 71 пункт. Предполагаемая волатильность выражает ожидания рынка относительно будущих колебаний цен, исходящих из цен на опционы. Оба индекса выросли примерно на 2% за день.

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Аналитик рынка и главный редактор CoinDesk Омкар Годболе отмечает, что положительная корреляция между ценой биткоина и предполагаемой волатильностью сохраняется. Это указывает на то, что трейдеры активно используют опционы, особенно коллы, так как риск-реверсалы показывают, что коллы торгуются с премией по сравнению с путами, которые предоставляют защиту от снижения.

Кроме того, коллы с коротким сроком действия имеют цену выше, чем у долгосрочных, что является редким явлением, свидетельствующим о сильных краткосрочных бычьих настроениях. Об этом сообщает Андрей Драгоз, глава европейского отдела исследований Bitwise. Он также отметил, что открытый интерес в опционах увеличился на 44,000 BTC, что свидетельствует о возросшей спекулятивной активности.

Трейдеры ожидают быстрого роста цены на фоне возможного заявления избранного президента Дональда Трампа о стратегическом резерве биткоинов.

Митч Галер, трейдер из GCR, полагает, что «влиятельное использование социальных сетей Трампом, которое исторически влияло на рынки, создает неопределенность на ближайшие дни». Он добавляет, что «спекуляции о стратегическом резерве криптовалют и возможной дерегуляции вызывают оптимизм на кранах криптовалют в отношении дальнейшего роста в этом году».

Источник: CoinDesk

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