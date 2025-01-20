Волатильность цен на биткойн достигла максимума за полгода на фоне ажиотажа вокруг опционов

Биткоин, который является крупнейшей криптовалютой в мире по рыночной капитализации, в понедельник достиг нового рекордного уровня выше $109,000. Это событие привело к увеличению как предполагаемой, так и реализованной волатильности до значений, аналогичных тем, что были в августе во время развала кэрри-трейда с иеной.

Реализованная волатильность отражает исторические колебания цен биткоина за последние 30 дней и поднялась до 67 пунктов по Индексу Волатильности Биткоина на Deribit. Индекс предполагаемой волатильности Bitcoin Volmex достиг высоты в 71 пункт. Предполагаемая волатильность выражает ожидания рынка относительно будущих колебаний цен, исходящих из цен на опционы. Оба индекса выросли примерно на 2% за день. Реклама

Аналитик рынка и главный редактор CoinDesk Омкар Годболе отмечает, что положительная корреляция между ценой биткоина и предполагаемой волатильностью сохраняется. Это указывает на то, что трейдеры активно используют опционы, особенно коллы, так как риск-реверсалы показывают, что коллы торгуются с премией по сравнению с путами, которые предоставляют защиту от снижения.

Кроме того, коллы с коротким сроком действия имеют цену выше, чем у долгосрочных, что является редким явлением, свидетельствующим о сильных краткосрочных бычьих настроениях. Об этом сообщает Андрей Драгоз, глава европейского отдела исследований Bitwise. Он также отметил, что открытый интерес в опционах увеличился на 44,000 BTC, что свидетельствует о возросшей спекулятивной активности.

Трейдеры ожидают быстрого роста цены на фоне возможного заявления избранного президента Дональда Трампа о стратегическом резерве биткоинов.

Митч Галер, трейдер из GCR, полагает, что «влиятельное использование социальных сетей Трампом, которое исторически влияло на рынки, создает неопределенность на ближайшие дни». Он добавляет, что «спекуляции о стратегическом резерве криптовалют и возможной дерегуляции вызывают оптимизм на кранах криптовалют в отношении дальнейшего роста в этом году».

Источник: CoinDesk