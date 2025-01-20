Взгляд изнутри на Вторую Администрацию Трампа | TIME

Один за другим они приходили в зал Мэнсфилда, стены которого отделаны ореховым деревом. Дональд Трамп совершил ещё одно удивительное возвращение, посетив Капитолий США впервые с тех пор, как его сторонники устроили туда штурм 6 января 2021 года. На пороге восстановления власти избранный президент собирался с 52 республиканскими сенаторами 119-го Конгресса, чтобы обсудить продвижение своей законодательной повестки: масштабный пакет по обеспечению безопасности границ, продление налоговых льгот 2017 года и устранение потолка государственного долга.

После более часа обсуждений стратегии, сенатор Шелли Мур Капито из Западной Виргинии попыталась завершить встречу. «Сэр», — сказала она Трампу, — «хочу проявить уважение к вашему времени и освободить вас для других обязательств». Трамп поднял брови и ответил: «У меня нет других обязательств. Это мое наследие». Встреча 8 января продолжалась почти ещё час. Реклама

Несмотря на стремление Трампа увеличить исполнительные полномочия, он понимал, что его успех зависит от сотрудничества с другими. Ещё до инаугурации он добивался побед. Когда Израиль и ХАМАС объявили о прекращении огня после 15 месяцев войны, представители Израиля приписали заслугу Трампу за его требование освободить заложников, иначе «все превратится в ад». Пока президент Байден в своем прощальном обращении предупреждал о формировании ультра-богатой олигархии, титаны бизнеса открыто поддерживали Трампа. Республиканцы Конгресса также продолжают подчиняться ему, будь то несколько членов Палаты представителей, готовых подорвать переизбрание Майка Джонсона на пост спикера, или ключевой сенатор, сомневающийся в кандидатуре Пита Хегсета на пост министра обороны.

Несмотря на всё, что у него есть, Трамп сталкивается с ограничениями своей власти. Республиканские законодатели не поддержали его предложение назначать контроверсионных кандидатов в Кабмин в период каникул Конгресса. Когда стало ясно, что среди республиканцев есть достаточно сопротивления его кандидатуре Мэтта Гейтца на пост Генерального прокурора, Трамп предложил ему снять кандидатуру. Сегодня он лавирует между требованиями республиканцев из разных округов, стремящихся создать законодательную основу для его внутренней политики. Несмотря на полный контроль над Вашингтоном, угроза внутренних конфликтов, способных подорвать его планы, остаётся значительной.

Для Трампа, который избирался с обещанием изменить работу правительства, главным препятствием может стать готовность его собственной партии позволить ему так далеко зайти. В частных разговорах источники, близкие к Трампу, утверждают, что президент хочет действовать быстро, хорошо зная, что окно для максимальных изменений не будет открыто долго. Его основные возможности для изменений — в первые несколько лет, а особенно в первые 18 месяцев, так как это предшествует выборам.

Если судить по его предвыборной кампании, Трамп изменил подход. Его кампания 2024 года была гораздо более дисциплинированной; почти без перестановок они расширили свою базу, выиграли народное голосование и добились убедительной победы в выборочной коллегии. Это заслуга Сьюзи Уайлс, теперь назначаемой на пост главы аппарата Белого дома. Внутри Западного крыла она будет поддерживать порядок среди исполнительных и республиканских коалиций Трампа.

Вместе с Уайлс, Джеймс Блэр будет связываться с Конгрессом, а Стивен Миллер получит широкие полномочия в формировании политики, в то время как Дэн Скавино будет управлять социальными сетями Трампа и находиться рядом с ним. Тейлор Бадович будет отвечать за найм и медийную стратегию. Все они работали на последней кампании и попытаются перенести успешные модели для нестандартного управления.

Через собственные назначения в кабинет Трамп планирует серьёзно потрясти Вашингтон. Среди его кандидатов — разрушители традиций, способные переформатировать устои правительства и произвести значительные изменения.

Тем не менее, критики видят в этом стремление установить лояльных, зачастую неопытных единомышленников, готовых пойти на уступки ради личных интересов Трампа. Некоторые видят в его назначениях прямой обмен: вакцинного скептика назначают на важную должность в обмен на прошлую поддержку, а миллиардные вливания в кампанию вознаграждаются влиянием на структуру правительства.

Кроме своей команды, администрация Трампа планирует задействовать ряд внешних групп, влиятельных лиц и правых медийных персон, чтобы управлять нарративами и оказывать давление на республиканцев, которые могут препятствовать его целям. Критикам его кандидатур в Пентагон, таких как Джони Эрнст, грозят потерей политической поддержки и харрасментом в соцсетях.

Продолжается скрытое маневрирование множества игроков в окружении Трампа, каждый из которых пытается реализовать свои цели. Некоторые конфликты уже происходят публично, такие как спор между Бэнноном и Маском по вопросу виз H-1B. В таких ссорах легко увидеть показатель влияния конкретных советников на президента и его реакцию на внешнюю критику.

По мере реализации своих планов Трамп намерен переформатировать федеральный аппарат и не боится сталкиваться с противодействием. Но параллельно, в Конгрессе он будет добиваться принятия масштабных законодательных инициатив, включая укрепление контроля на границе и постоянное снижение налогов. Успешная реализация планов требует умения находить компромиссы с партиями — создавать условия, где меньшие уступки ведут к более крупным победам.

Трамп понимает: максимальное влияние оказывается в кратчайшие сроки, и он не намерен упускать эту возможность. Крайне важно, чтобы он проявлял гибкость — даже в кулуарах встречи с сенаторами в январе он выразил готовность пойти на разные шаги ради достижения своей цели.

Источник: Time