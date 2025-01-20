Добро пожаловать в эпоху бандитского регулирования технологий.

Сегодня состоялась инаугурация Дональда Трампа, и мы увидим, что произойдет, если правительство действительно станет таким же коррумпированным, каким его представляют самые безумные теоретики заговора.

Привлечение крупных доноров Реклама

Нью-Йорк Таймс в статье «Инаугурация Трампа, заваленная деньгами, лишилась привилегий для крупных доноров» неточно представила ситуацию. Команда Трампа действительно исчерпала запас VIP-билетов, но на самом деле доноры приобретали нечто большее — вопиющую коррупцию, которая раньше вызывала у нас стыд.

Так что же покупают эти мужчины? У технологических гигантов есть проблемы, и они хотят их решить, тратя деньги, предпочитая это созданию продуктов, которые понравятся людям.

Влияние бизнес-элиты

Илон Маск потратил как минимум четверть миллиарда долларов на избрание Дональда Трампа. С тех пор, как Трамп занял пост, корпорации и богатые доноры пожертвовали еще полмиллиарда. Amazon, Google, Uber, Microsoft и Meta дали по миллиону на инаугурацию. В первой каденции все критиковали Трампа, но теперь хотят быть его друзьями.

Текущие реалии рынка

Крупные бизнесмены, как Маск, Безос и Цукерберг, собираются посетить инаугурацию, на которой также будут присутствовать избранные официальные лица. Маск, согласно The New York Times, получит офис рядом с Белым домом.

Что покупают эти люди? Настоящие рыночные возможности — редкость. Руководители ищут решения для своих продуктов и часто недовольны отсутствием общественного восхищения ими. Цукерберг потратил миллиарды на создание метавселенной и носимые устройства, которые зависят от политик Трампа в области ИИ и тарифов.

Криптоиндустрия и регулирование

Криптоиндустрия потратила значительные средства на снижение общественного внимания. Их цель — благоприятная Комиссия по ценным бумагам и биржам. Давид Сакс назначен «криптоцарем», и есть проект указа о поддержке криптовалюты как национального приоритета. Меньше регулирования увеличивает риск мошенничества, как показал пример FTX.

Налоги и их последствия

Богатые не хотят платить налоги, и Трамп готов поддержать их в этом. Скотт Бессент, номинированный на пост министра финансов, утверждает, что сохранение налоговых льгот для богатых — важнейший экономический вопрос. Эти инициативы способствуют массовой приватизации и сделают технологии более выгодными.

Военные контракты

Настоящие деньги находятся в военной сфере. Марк Андриссен, член совета директоров Meta и инвестор, поддерживает изменения в министерстве обороны и разведке. Его партнеры в Кремниевой долине заинтересованы в военных технологиях, таких как Anduril и Palantir. SpaceX Маска имеет ряд контрактов с военными США и разведслужбами.

Конкуренция и конфликты

Интересы технологических гигантов не всегда совпадают. Каждый хочет занять лучшее положение. Среди ключевых участников разногласия возникают из-за потенциальных контрактов, и каждый стремится извлекать выгоду из положения при администрации Трампа.

Риски и последствия

Держать Трампа довольным может оказаться дешевле судебных разбирательств. Однако выборочное правоприменение ставит компании под угрозу. Стремление избежать наказаний подталкивает компании к выгодным отношениям с администрацией вместо улучшения продуктов и услуг для потребителей.

Некоторые утверждают, что эта открытая коррупция лучше скрытой. Но публичная коррумпированность позволяет еще более грязным делам процветать в тени. Кремниевская долина стремится казаться центром инноваций, но фактически становится центром обмана и мошенничества.

Источник: TheVerge