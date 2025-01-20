Обзор двойного монитора UPERFECT Delta Pro с 16-дюймовым сенсорным экраном 2.5K

UPERFECT Delta Pro Touch: для профессионалов в движении

Описание

UPERFECT Delta Pro Touch создан для профессионалов и любителей большого экрана, которые много путешествуют. Этот портативный монитор обеспечивает невероятный уровень производительности и творческого потенциала в удобной упаковке. Одним кабелем USB-C можно быстро настроить рабочий процесс на двух экранах, в зависимости от возможностей компьютера, позволяя использовать дисплеи как зеркальные, два отдельных, единый длинный или для отображения разных входных сигналов. Также поддерживается функция сенсорного ввода с использованием 10-точечной технологии, ограниченная только возможностями операционной системы компьютера. В комплект входит стилус для более точного ввода, хотя сенсор работает превосходно и без него.

Уникальная простота и мощь

Отличительная черта этого монитора — его высокая производительность в простом и портативном корпусе. В отличие от других портативных мониторов, UPERFECT Delta Pro Touch подойдёт для создания временного рабочего места за пределами квартиры. Если вы предпочитаете более компактный дисплей для работы в кафе, этот монитор станет идеальным выбором для постоянного или временного рабочего пространства. Реклама

Цена и доступность

Модель, находящаяся в моем распоряжении, предлагается со скидкой на сайте UPERFECT. В продажу она поступит позже в этом месяце, а более крупная версия, Delta Max Pro Touch (18 дюймов), станет доступна в марте.

Первые впечатления от распаковки

При распаковке я был удивлён толщиной дисплея — первоначально он кажется грубоватым, но это впечатление быстро изменилось в процессе использования. Компактность и насыщенность функциональностью оказались впечатляющими. В комплекте поставляется двойной монитор, стилус, кабели USB-C и HDMI, адаптер питания и руководство пользователя. Устойчивость подставки настраивается даже при большом угле наклона нижнего монитора. Порты легко доступны, правда, маркировка их назначений могла бы быть более четкой.

Дизайн и сборка

Монитор компактный и удобный, однако, из-за своих габаритов не всегда легко помещается в рюкзак. Это не монитор для повседневных перемещений, но он идеально подходит для создания временных офисов, например, при длительных гемах гостей в основной рабочей зоне дома. Размещение портов и органов управления упрощает настройку устройств, и даже при необходимости взаимодействовать с кнопками OSD, можно спокойно делать это на нижнем мониторе.

Использование и возможности

Использование монитора в течение нескольких недель оставило положительные впечатления. Он успешно тестировался на MacBook Pro, iPad Pro и других устройствах, демонстрируя отличную производительность. Компактный дизайн делает его идеальным для работы в ограниченном пространстве. Особая модульная конструкция позволяет находить множество вариантов использования, от создания мини-TV в офисе до проведения презентаций. Он действительно вдохновляет на продуктивную работу независимо от местонахождения.

Окончательное мнение

UPERFECT Delta Pro Touch — выдающееся решение для профессионалов, которые ценят продуктивность, креативность и гибкость. Благодаря высокой регулируемости и качественным дисплеям, этот монитор служит отличной инвестицией для тех, кто стремится оптимизировать свои рабочие процессы везде, где бы они ни были.

Источник: TechRadar