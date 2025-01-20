Трамп объявил о введении «национального чрезвычайного положения в энергетике»

Сегодня Дональд Трамп заявил о намерении объявить «национальное энергетическое чрезвычайное положение» для ускорения развития инфраструктуры ископаемого топлива.

Действия, предпринятые им в первый день пребывания на посту президента, знаменуют начало попыток Трампа активизировать добычу нефти и газа и отказаться от глобальных климатических целей. В ходе избирательной кампании он обещал развивать добычу ископаемого топлива и отменить меры, принятые в период президентства Байдена, для снижения загрязнений и борьбы с изменениями климата. Реклама

По его словам, США намерены «снова заполнить стратегические запасы до отказа и экспортировать американскую энергию по всему миру,» что было озвучено в его инаугурационной речи.

Кроме того, Трамп повторил обтекаемые обещания отказаться от экологических политик, которые еще не внедрены. Он заявил, что его администрация «отменит новую зеленую сделку и обратит действие мандата на электромобили, спасая нашу нефтяную промышленность.» Однако до сих пор не ясно, о каких конкретных политиках идет речь.

Байден подписал Закон о снижении инфляции, который стал самым значительным законодательством по климату на сегодняшний день и открыл доступ к 369 миллиардам долларов на климатические действия и чистую энергию. Трамп ранее говорил, что собирается отменить любое неиспользованное финансирование в рамках этого закона.

Пит Буттиджич, министр транспорта в администрации Байдена, недавно сообщил The Verge, что «не слишком обеспокоен отсутствием обязательного перехода на электромобили, однако тревожится, что Трамп может предпринять шаги по повышению их стоимости для американских потребителей.» Тем не менее, Трамп заявил, что планирует отменить субсидии и налоговые льготы, которые Байден ввел для снижения стоимости электромобилей.

Источник: TheVerge