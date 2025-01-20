Трамп хвастается своим планом по спасению TikTok на митинге в честь победы.

Как сегодня стало известно, TikTok вернулся. Так что, как вы понимаете, я занялся делами на TikTok. У нас есть парень по имени TikTok Джек, ему 21 год. Мы наняли его, и я начал работать с TikTok; можете себе представить, на что я готов ради победы на выборах? Мы пошли на TikTok, а ведь Республиканцы никогда не выигрывали молодежное голосование. Они получают много голосов, но молодежное — никогда. Мы выиграли молодежное голосование с перевесом в 36 пунктов. Так что мне нравится TikTok. Мне это понравилось. У меня был небольшой положительный опыт, разве не так?

Когда-то Ромни проиграл его с разрывом в 40 пунктов. Мы выиграли его с перевесом в 36 пунктов. Это очень большая разница. Но я сказал, нам нужно сохранить TikTok, потому что мы говорим о большой аудитории. Кто из присутствующих здесь пользуется TikTok? Многие, да? Очень популярно. И, откровенно говоря, у нас нет выбора, нам нужно его сохранить — это много рабочих мест. Мы не хотим отдавать наш бизнес Китаю, мы не хотим отдавать его другим. И я сказал, знаете, TikTok без моего одобрения — я имею в виду одобрение президента, потому что Конгресс дал президенту право заключать сделки на свое усмотрение и, э-э… Они сделали это давно, когда у них был другой президент. Они не знали, что я буду президентом, как я полагаю. Реклама

Итак, я сказал очень просто: совместное предприятие. Так что, если TikTok ничего не стоит, ноль без одобрения, понимаете, не одобрят, они обанкротятся, они ничего не стоят.

Если же одобрить, они будут стоить, как триллион долларов, что-то невероятное. И я сказал, я одобрю, но пусть Соединенные Штаты Америки владеют 50% TikTok. Я одобряю от лица Соединенных Штатов.

Таким образом, у них будет партнер — Соединенные Штаты, и будет много инвесторов, и Соединенные Штаты создадут то, что мы называем совместное предприятие. И риска никакого, мы не вкладываем никаких денег. Все, что мы делаем, это даем одобрение, без которого у них ничего нет. Так что, не знаю, кажется, это работает. Как вы думаете, хорошо? Так что, нравится вам TikTok или нет, мы собираемся на этом заработать много денег.

Источник: TheVerge