Инаугурация Трампа: Лучшие Фотографии | журнал TIME

20 января 2025 года Дональд Трамп примет присягу как 47-й президент США. Обычное торжество, сопровождающееся широкими видами Капитолия и переполненного Национального Молла, на этот раз пройдёт иначе. Из-за прогнозируемых экстремально низких температур в Вашингтоне, D.C., церемония инаугурации была перенесена внутрь Капитолия, и сам обряд пройдет в ротонде Капитолия.

Поддерживающие Трампа смогут наблюдать за событием и президентским парадом в прямой трансляции из арены Capital One, в которой накануне инаугурации сам Трамп провёл митинг. Несмотря на то что для просмотра инаугурации было выпущено более 200,000 билетов, арена вмещает чуть более 20,000 человек. Реклама

Ниже приведены лучшие фотографии из этого дня, отобранные фото-редакторами TIME.

Капитолий Соединенных Штатов, окруженный ограждениями и трибунами для зрителей, заснят ночью до инаугурации 19 января (фото). Избранный президент Дональд Трамп пожимает руку избранному вице-президенту JD Вансу, присутствующему в сопровождении Уши Ванс, перед богослужением в церкви Святого Иоанна накануне 60-й президентской инаугурации 20 января (фото). Большая переносная фигура Дональда Трампа видна снаружи арены Capital One во время его победного митинга накануне инаугурации 19 января (фото). Прибытие участников на 60-ю президентскую инаугурацию в ротонде Капитолия 20 января (фото). Персонал службы кейтеринга готовится к торжественному обеду в Зале Статуи, который последует после церемонии инаугурации, когда Дональд Трамп примет присягу как 47-й президент США в ротонде Капитолия 20 января (фото). (Слева направо) Бывший президент Билл Клинтон, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, бывший президент Джордж Буш, бывшая первая леди Лора Буш и бывший президент Барак Обама прибывают на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа 20 января (фото). Член Национальной гвардии позирует для фото, направляя движение вокруг арены Capital One для митинга «Победный марш» Трампа накануне инаугурации 19 января (фото). Конгрессвумен Кэт Кэммак и президент Аргентины Хавьер Милей присутствуют на инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января (фото). Основатель Tesla, SpaceX и X Илон Маск наблюдает за церемонией инаугурации, на которой Дональд Трамп будет присягать, в ротонде Капитолия 20 января (фото). Коммерческая продукция с символикой Трампа покрыта снегом за пределами арены Capital One за день до инаугурации 19 января (фото). (Слева направо) Генеральный директор Meta Марк Цукерберг, Лорен Санчез, американский предприниматель Джефф Безос, генеральный директор Alphabet Inc. и Google Сундар Пичаи и генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск посещают инаугурацию Дональда Трампа в ротонде Капитолия 20 января (фото).

Источник: Time