Инаугурация Трампа-2025: Следите за последними новостями

Дональд Трамп будет приведен к присяге в качестве 47-го президента Соединенных Штатов в понедельник, 20 января. Это будет второй раз, когда Трамп станет президентом.

Трамп, ранее занимавший пост 45-го президента с 2017 по 2021 год, вошел в американскую историю как второй президент, занимавший два непоследовательных срока. После принятия присяги Трамп станет первым лицом с судимостью, которое займет президентский пост. Реклама

Организаторы объявили в пятницу, что церемония инаугурации будет перенесена в Ротонду Капитолия США из-за прогноза экстремально холодной погоды в Вашингтоне, округ Колумбия. Объединённый комитет Конгресса по инаугурационным церемониям выдал более 220 000 билетов на церемонию присяги, которая обычно проводится на открытом воздухе перед зданием Капитолия США.

Вторую инаугурацию Трампа сопровождает более мирная передача власти по сравнению с предыдущей, в 2020 году, когда Трамп отказался признать поражение, а его сторонники штурмовали здание Капитолия 6 января 2021 года. На этот раз передача власти проходит более гладко, причем на инаугурации Трампа в понедельник должны присутствовать Джо Байден и Камала Харрис.

День инаугурации будет включать в себя различные церемонии, мероприятия и выступления, помимо самой церемонии приведения к присяге.

Когда произошли изменения в дате инаугурации с марта на 20 января?

Первоначально День инаугурации был назначен на 4 марта 1789 года, однако Джордж Вашингтон был приведен к присяге только 30 апреля того же года из-за задержек, связанных с суровой зимой.

Ранее инаугурация проходила в марте из-за необходимости времени для подсчёта голосов и длительных переездов на фоне плохой дорожной инфраструктуры. Однако четырёхмесячный промежуток между днём выборов и инаугурацией мог вызвать осложнения между сменяющими друг друга администрациями. С течением времени и улучшением технологий и инфраструктуры дата инаугурации была перенесена на более раннее время. В 1933 году была ратифицирована 20-я поправка, переместившая День инаугурации на 20 января. Первым президентом, приведённым к присяге в январе, стал Франклин Д. Рузвельт в 1937 году. Это была его вторая из четырёх инаугураций.

Кто выступал на инаугурации Трампа в 2017 году?

Организаторы первой инаугурации Трампа в 2017 году столкнулись с трудностями в поисках исполнителей для церемонии, так как многие артисты отказывались выступать в тот день. В конечном итоге, среди выступавших были Джекки Иванко, классическая певица, занявшая второе место в шоу «Америка ищет таланты» в 2010 году, хор Мормонской табернакальной капеллы и шоу-балет «Рокетс».

Кто будет выступать на инаугурации 2025 года?

Были объявлены артисты, которые должны были выступать на выполненных мероприятиях в День инаугурации, согласно Комитету по инаугурации Трампа и Вэнса, перед тем, как событие было перенесено в закрытое помещение из-за морозной погоды. Возможно, местоположение некоторых из этих выступлений было изменено:

Церемония приведения к присяге:

Кэрри Андервуд, лауреат Грэмми, исполнит «America the Beautiful».

Кристофер Маккьо, американский тенор, исполнит национальный гимн.

Ли Гринвуд, лауреат Грэмми и исполнитель на инаугурации 2017 года, также выступит.

Ралли «Make America Great Again»:

Мультиплатиновый певец и автор песен Кид Рок.

Диско-группа «The Village People».

Ли Гринвуд вновь выступит.

Хор Praise Университета Либерти.

Бал Свободы:

Мультиплатиновый певец и автор песен Джейсон Олдин.

Группа «The Village People» вновь выступят.

Также выступит музыкальный гость-сюрприз.

Бал главнокомандующего:

Кантри-группа «Rascal Flatts».

Певец и автор песен Паркер Макколлум.

Бал «Starlight»:

Певец и автор песен Гэвин Дегро.

Источник: Time