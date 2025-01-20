Десятка лучших развлечений в Синтре

Синтра — это поистине красивая деревня и природный парк, одна из самых популярных достопримечательностей Португалии. Всего в 30 км от Лиссабона, это обязательное место для посещения привлекает миллионы туристов каждый год.

Нас трудно удержать от желания посетить знаменитые дворцы Синтры: Пала́цио да Пенна, Касте́лу душ Мо́уруш и Кви́нта да Регалейра. Однако в городе и его окрестностях, в парке Sintra-Cascais, вы найдете не менее захватывающие впечатления с меньшим количеством людей. Реклама

Ниже представлены наши любимые достопримечательности Синтры, которые стоит посетить.

Почувствуйте себя королевской особой во дворце Пала́сио да Пе́на.

Дворец Пала́сио да Пе́на является наиболее узнаваемым символом Синтры. Построенный в 1854 году королем Фернанду II на основе старого монастыря, это один из лучших примеров романтической архитектуры в Европе. Золотые купола дворца возвышаются над густыми лесами Синтры. Внутри сохранены комнаты, позволяющие заглянуть в жизнь королевской семьи конца 1800-х годов, где можно найти некоторые неожиданные современные детали. Среди них один из первых в Европе телефонных коммутаторов и первый в Португалии душ с горячей водой в ванной короля. Ежедневно открыто для посещения по цене 17 евро для взрослых.

Прогуливайтесь по восстановленным садам Квинта да Риба́фриа.

Квинта да Риба́фриа, построенная в 1541 году и являющаяся примером мануэлинской гражданской архитектуры, расположена на окраине парка Sintra-Cascais, примерно в 35 км от Лиссабона. После лет заброшенности, имение открыло свои ворота в 2015 году, предлагая посетителям прогуляться по когда-то запущенным лесам и садам. Следуйте по очаровательной дорожке, украшенной скульптурами как португальских, так и международных художников – таких как Стефано Беккари из Италии и Ампаро Луис из Испании. Остановитесь на одной из скамеек, чтобы насладиться тишиной, только ветер в вершинах деревьев сопровождает ваш отдых.

Изучите детали дворца и парка Биэсте́р.

Возможно, потому что дворец Биэсте́р открылся для посещений лишь в 2022 году, он все еще незаметен для многих туристов Синтры. Вместе с более известным соседним имением Квинта да Регалейра, этот объект, датируемый XIX веком, является образцовым примером романтической архитектуры, характерной для скрытых в плотном лесу Синтра зданий. Ботанический парк охватывает 6 гектаров и насчитывает деревья со всего мира, с потрясающими видами на Касте́лу душ Мо́уруш и сам город Синтра с его обзорных площадок. Дворец полон оригинальных и удивительных деталей, таких как декоративная живопись художников Луиджи Манини и французского мастера Поля Бодри, украшающая стены и потолки каждого зала. Мистицизм и оккультизм здесь также весьма ощутимы, с рассказами о рыцарях Тамплиерах и залах посвящения, которые будоражат воображение.

Пройдите маршрутом от Виллы Сассетти к Шале да Конде́са Д’Эдла.

Это путешествие не для слабых телом и духом: почти целый день прогулки по извилистым, неровным тропам, ведущим в гору от виллы Сассетти к шале да Конде́са Д’Эдла, проходя по живописным озерам парка да Пена. Хотя маршрут дозволяет насладиться природной красотой, старинными зданиями и удивительными видами, он определенно достоин усилий.

Прокатитесь на историческом трамвае между Синтрой и пляжем Прайя душ Ма́саиш.

Один из надежных способaв избежать толп вокруг Синтры – это сесть на традиционный португальский трамвай, направляющийся к побережью. Построенная в начале XX века, линия, ведущая к пляжу Прайя да Ма́саиш, долгое время была заброшена, но возобновила работу в 2004 году. Сегодня она перевозит местных жителей и туристов в уникальное 45-минутное путешествие по Синтре.

Отведайте свежую рыбу с видом на морскую панораму в Азеньяш ду Мар.

Старый рыбацкий поселок Азеньяш ду Мар олицетворяет простоту, красоту и гармонию с окружающим ландшафтом, которые никогда не перестают восхищать. Примерно в 10 км от Синтры и 40 км от Лиссабона, эта небольшая группа белых домиков вдоль утесов кажется частью картины.

Устройте пикник на спокойном Лагоа А́зул.

Хоть это озеро и далеко не неизвестное место из-за его близости к Кашкайшу, оно остается отличным вариантом, если вы ищете зеленую площадку для пикника или просто хотите прогуляться.

Полюбуйтесь захватывающими видами с Сантуарио да Пени́нха.

На одной из самых высоких точек Серра де Синтра – почти 500 м над уровнем моря – Сантуарио да Пени́нха предлагает лучшие виды в природном парке Sintra-Cascais.

Пройдитесь по тропам монахов в монастырe Капушос.

Монастырь Капушос, также известный как «Корковый монастырь», предлагает уединение и размышление – как раз подходящая обстановка для монастыря XVI века, следовавшего философии Ордена Святого Франциска Ассизского.