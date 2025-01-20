Десятка лучших развлечений в Синтре

Синтра — это поистине красивая деревня и природный парк, одна из самых популярных достопримечательностей Португалии. Всего в 30 км от Лиссабона, это обязательное место для посещения привлекает миллионы туристов каждый год.
Нас трудно удержать от желания посетить знаменитые дворцы Синтры: Пала́цио да Пенна, Касте́лу душ Мо́уруш и Кви́нта да Регалейра. Однако в городе и его окрестностях, в парке Sintra-Cascais, вы найдете не менее захватывающие впечатления с меньшим количеством людей.
Ниже представлены наши любимые достопримечательности Синтры, которые стоит посетить.
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Почувствуйте себя королевской особой во дворце Пала́сио да Пе́на.
Дворец Пала́сио да Пе́на является наиболее узнаваемым символом Синтры. Построенный в 1854 году королем Фернанду II на основе старого монастыря, это один из лучших примеров романтической архитектуры в Европе. Золотые купола дворца возвышаются над густыми лесами Синтры. Внутри сохранены комнаты, позволяющие заглянуть в жизнь королевской семьи конца 1800-х годов, где можно найти некоторые неожиданные современные детали. Среди них один из первых в Европе телефонных коммутаторов и первый в Португалии душ с горячей водой в ванной короля. Ежедневно открыто для посещения по цене 17 евро для взрослых.
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Прогуливайтесь по восстановленным садам Квинта да Риба́фриа.
Квинта да Риба́фриа, построенная в 1541 году и являющаяся примером мануэлинской гражданской архитектуры, расположена на окраине парка Sintra-Cascais, примерно в 35 км от Лиссабона. После лет заброшенности, имение открыло свои ворота в 2015 году, предлагая посетителям прогуляться по когда-то запущенным лесам и садам. Следуйте по очаровательной дорожке, украшенной скульптурами как португальских, так и международных художников – таких как Стефано Беккари из Италии и Ампаро Луис из Испании. Остановитесь на одной из скамеек, чтобы насладиться тишиной, только ветер в вершинах деревьев сопровождает ваш отдых.
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Изучите детали дворца и парка Биэсте́р.
Возможно, потому что дворец Биэсте́р открылся для посещений лишь в 2022 году, он все еще незаметен для многих туристов Синтры. Вместе с более известным соседним имением Квинта да Регалейра, этот объект, датируемый XIX веком, является образцовым примером романтической архитектуры, характерной для скрытых в плотном лесу Синтра зданий. Ботанический парк охватывает 6 гектаров и насчитывает деревья со всего мира, с потрясающими видами на Касте́лу душ Мо́уруш и сам город Синтра с его обзорных площадок. Дворец полон оригинальных и удивительных деталей, таких как декоративная живопись художников Луиджи Манини и французского мастера Поля Бодри, украшающая стены и потолки каждого зала. Мистицизм и оккультизм здесь также весьма ощутимы, с рассказами о рыцарях Тамплиерах и залах посвящения, которые будоражат воображение.
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Пройдите маршрутом от Виллы Сассетти к Шале да Конде́са Д’Эдла.
Это путешествие не для слабых телом и духом: почти целый день прогулки по извилистым, неровным тропам, ведущим в гору от виллы Сассетти к шале да Конде́са Д’Эдла, проходя по живописным озерам парка да Пена. Хотя маршрут дозволяет насладиться природной красотой, старинными зданиями и удивительными видами, он определенно достоин усилий.
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Прокатитесь на историческом трамвае между Синтрой и пляжем Прайя душ Ма́саиш.
Один из надежных способaв избежать толп вокруг Синтры – это сесть на традиционный португальский трамвай, направляющийся к побережью. Построенная в начале XX века, линия, ведущая к пляжу Прайя да Ма́саиш, долгое время была заброшена, но возобновила работу в 2004 году. Сегодня она перевозит местных жителей и туристов в уникальное 45-минутное путешествие по Синтре.
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Отведайте свежую рыбу с видом на морскую панораму в Азеньяш ду Мар.
Старый рыбацкий поселок Азеньяш ду Мар олицетворяет простоту, красоту и гармонию с окружающим ландшафтом, которые никогда не перестают восхищать. Примерно в 10 км от Синтры и 40 км от Лиссабона, эта небольшая группа белых домиков вдоль утесов кажется частью картины.
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Устройте пикник на спокойном Лагоа А́зул.
Хоть это озеро и далеко не неизвестное место из-за его близости к Кашкайшу, оно остается отличным вариантом, если вы ищете зеленую площадку для пикника или просто хотите прогуляться.
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Полюбуйтесь захватывающими видами с Сантуарио да Пени́нха.
На одной из самых высоких точек Серра де Синтра – почти 500 м над уровнем моря – Сантуарио да Пени́нха предлагает лучшие виды в природном парке Sintra-Cascais.
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Пройдитесь по тропам монахов в монастырe Капушос.
Монастырь Капушос, также известный как «Корковый монастырь», предлагает уединение и размышление – как раз подходящая обстановка для монастыря XVI века, следовавшего философии Ордена Святого Франциска Ассизского.
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Откройте для себя ландшафты, достойные оперы, в Квинта да Регалейра.
Квинта да Регалейра, спроектирована итальянским декоратором оперных сцен Луиджи Манини для бразильского кофейного магната в конце XIX века, доступна для посетителей в старом городе Синтры. Сады – это чистая готическая фантазия, вдохновленная «Божественной комедией» Данте. Внутри дворца комнаты не так драматичны и остродекоративны, как во дворце Пала́сио да Пе́на, но все же интересны с их фресками и мозаиками.
Источник: LonelyPlanet