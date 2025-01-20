Поставщики услуг для TikTok всё ещё рискуют многомиллиардными штрафами за возврат платформы в онлайн

Вне зависимости от того, что бы TikTok ни говорил в своих восхваляющих всплывающих сообщениях, избранный президент Дональд Трамп не может просто так продлить срок действия запрета на TikTok и защитить американские компании, которые его поддерживают, от многомиллиардных штрафов.

Трамп, похоже, хочет, чтобы TikTok был доступен во время его инаугурации в понедельник, так как «американцы заслуживают» видеть это событие. Однако TikTok официально запрещен с сегодняшнего дня, пока не будет продан не китайской компании, и сделки пока не предвидится. Игнорирование этого запрета может обернуться для магазинов приложений Apple и Google, а также для провайдеров, таких как Akamai и Oracle, штрафами до 850 миллиардов долларов. Несмотря на это, Трамп якобы заверил компании в том, что они не столкнутся с этими штрафами, если позволят TikTok продолжать работать. Теперь возникает простой вопрос: рискнут ли компании, поддерживающие Трампа, нарушить закон ради его удовлетворения? Реклама

Статус TikTok стал неопределенным с прошлой ночи. Президент Джо Байден заявил, что не будет применять закон в последний день своего президентства, но TikTok объявил, что все равно уйдет в офлайн. Магазины приложений удалили его в соответствии с законом. Затем Трамп пообещал продлить крайний срок, заверив компании, что они не столкнутся с штрафами — и TikTok тут же вернулся в онлайн с благодарственным письмом к избранному президенту. Проблема в том, что неизвестно, может ли Трамп выполнить свои обещания.

Конгресс принял закон, прямо требующий от TikTok отделиться от материнской компании ByteDance или столкнуться с запретом. В законе была прописана возможность для президента Джо Байдена продлить крайний срок на 90 дней, если будет объявлена сделка, но Байден этой возможностью не воспользовался. Oсновной вариант для TikTok на данный момент — законная продажа и продолжение работы под другим владельцем. Конгресс может принять новый закон, продлевающий крайний срок или отменяющий запрет. Или Трамп может попытаться его продлить, заверив, что сделка по изменению владельца TikTok готова — но он не может просто подписать указ об отмене закона.

Это заставляет компании оказаться в юридической ловушке. Американские провайдеры TikTok рискуют получить штраф в размере 5000 долларов за каждого пользователя, который с их помощью получает доступ к приложению. Правительство заявило Верховному суду, что закон может быть исполнен в течение пяти лет, так что компании могут столкнуться с наказанием в будущем.

Трамп должен предпринять действия, которые убедят компании, что это не произойдет. Возможно, его лучший вариант — заверить Конгресс, что TikTok согласился на продажу, и попытаться применить 90-дневное продление, которым Байден не воспользовался. По словам профессора права Алана Розенштейна, он бы обманул Конгресс, но компании были бы в безопасности до тех пор, пока суд не признал бы такое утверждение недействительным.

На данный момент уверения Трампа о том, что поддержка TikTok безопасна, слабы в юридическом смысле. TikTok начал возвращаться в онлайн в США в середине дня в воскресенье, возможно, опираясь на заверения Трампа через Truth Social о задержке запрета. Мэтт Шеттенхельм, аналитик Bloomberg, считает, что это удивительное развитие, если компании действительно нарушают федеральный закон.

Если компании нарушают закон, у них, вероятно, будет сильная защита, учитывая обещания Трампа. Однако добровольное нарушение федерального закона все же подразумевает юридические риски. С принятием на себя такой ответственности следует быть осторожным, учитывая потенциальную угрозу штрафов в размере до 850 миллиардов долларов.

Розенштейн считает, что этот шаг может вызвать иски акционеров, о чем предупреждает председатель Комитета по разведке Сената Том Коттон, даже если Трамп призывает провайдеров вернуть TikTok онлайн.

Вместе с тем, власть Трампа может побудить некоторые компании пойти на расчетливые риски. Возможно, они хотят укрепить свои позиции при новом правительстве, но это довольно сомнительное решение, учитывая законные риски.

Если Трамп попытается незаконно отменить решение Конгресса, кто-то из тех, кто имеет право на иск, может оспорить его действия в суде. Таким лицом могут быть пользователи TikTok, поддерживающие запрет, или конкуренты, такие как Meta. Также такой иск могли бы подать провайдеры, такие как Apple или Google, чтобы уточнить свои юридические обязательства. Однако маловероятно, что технологические компании захотят оппозиции Трампу.

Если провайдеры TikTok действительно хотят юридической защиты, им лучше всего надеяться на настоящее разделение собственности, которое займёт время, или новые действия со стороны Конгресса. С учетом того, что лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер поддерживает продление, теперь возможно, что Конгресс может согласиться с задержкой или отменой запрета. Это был бы наиболее правомерный способ действий.

Источник: TheVerge