ТикТок возобновит работу после предоставления гарантий избранного президента Трампа

TikTok, который в настоящий момент недоступен в США после введения запрета, сообщает, что вскоре снова станет доступным благодаря усилиям президента Трампа. Он, кстати, и инициировал запрет еще в августе 2020 года посредством исполнительного указа, задолго до того, как начал использовать платформу в своей кампании за возвращение в Белый дом.

TikTok заявил: «В сотрудничестве с нашими провайдерами мы восстанавливаем доступ к сервису. Мы благодарим президента Трампа за предоставление ясности и уверенности нашим поставщикам услуг, что никакие санкции не будут применены против них за поддержку TikTok для более чем 170 миллионов американцев и более семи миллионов малых предприятий.» Реклама

TikTok также отметил, что готов содействовать президенту в разработке долгосрочного решения для присутствия платформы в США, подчеркнув важность Первой поправки в борьбе против произвольной цензуры.

17 января 2025 года Верховный суд США единогласно отклонил защиту TikTok по Первой поправке, после того как в 2024 году Конгресс с легкостью принял законопроект о запрете с общественной поддержкой.

Президент Трамп заявил, что изначально объявил информационные и телекоммуникационные технологии угрозой национальной безопасности, из-за чего и был введен запрет. Однако он отметил, что хочет, чтобы TikTok транслировал его вторую инаугурацию 20 января 2025 года.

Он также уточнил, что в ближайший понедельник выпустит новый исполнительный указ, который продлит время до вступления в силу запретительного закона, чтобы удачно заключить сделку по защите национальной безопасности. Указ также подтвердит, что никакие компании не понесут ответственности за поддержку TikTok в эти дни.

Несмотря на поддержку запрета со стороны Трампа в его первый президентский срок и подписание его закона об ограничениях президентом Байденом в апреле 2024 года, оба политика в последние дни изменили свою позицию. TikTok утверждает, что в Соединенных Штатах у него 170 миллионов пользователей.

В последние дни президентства Байдена Белый дом отметил, что американцам не стоит ожидать внезапного запрета TikTok в ближайшее воскресенье. И хотя платформа действительно прекратила работу по приказу компании ByteDance, китайская фирма утверждала, что не получила достаточных гарантий от администрации Байдена. После решения Верховного суда Байден заявил, что не будет добиваться исполнения запрета в период своего президентства, оставляя это в руках нового президента Трампа.

В настоящее время владельцы TikTok в Китае уверены, что президент Трамп найдет способ оставить приложение в США. Остается неясным, какие препятствия придется преодолеть для этого, будет ли это изменение закона через Конгресс или просто отказ от исполнения. Возможно, ByteDance продаст необходимые 80% акций TikTok неиностранным инвесторам, как того требует закон, вступивший в силу сегодня.

Источник: PetaPixel