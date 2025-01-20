TikTok вернулся, но куда пропали Marvel Snap, CapCut и Lemon8?

Возвращение TikTok после запрета

После введения общенационального запрета в США TikTok вновь стал доступен — по крайней мере частично. Тем не менее, другие популярные приложения, принадлежащие компании ByteDance, такие как цифровая карточная игра Marvel Snap, приложение для редактирования видео CapCut и социальная платформа Lemon8, остаются заблокированными. Ни одно из этих приложений, включая TikTok, в настоящее время недоступно для скачивания в Apple App Store или Google Play Store. Реклама

Неожиданный запрет Marvel Snap

Хотя многие пользователи ожидали, что CapCut и Lemon8 попадут под действие закона о запрете TikTok, блокировка Marvel Snap стала неожиданностью для многих, включая разработчиков приложения. В воскресенье утром игровая студия Second Dinner заявила в посте на X: «Этот сбой стал для нас неожиданностью и не был запланирован. MARVEL SNAP никуда не исчезает». Marvel Snap издается компанией Nuverse, которая является частью ByteDance.

Сообщения для пользователей

Пользователи, пытающиеся открыть Marvel Snap, CapCut и Lemon8, увидят сообщения, аналогичные тем, которые отображались в TikTok, когда он отключился в субботу вечером. Внутри CapCut всплывающее окно гласит: «В США введен закон, запрещающий использование CapCut. К сожалению, это значит, что вы временно не можете использовать CapCut. Мы работаем над восстановлением нашего сервиса в США. Следите за новостями!»

Объявления в магазинах приложений

Обе компании, Google и Apple, вывешивают уведомления для пользователей, ищущих приложения, принадлежащие ByteDance. Play Store сообщает: «Загрузки для этого приложения приостановлены в связи с текущими требованиями американского законодательства», в то время как баннер в App Store говорит: «TikTok и другие приложения ByteDance недоступны в вашей стране или регионе».

Неизвестные сроки восстановления

На данный момент остаётся неясным, когда Marvel Snap, CapCut или Lemon8 вновь начнут работать или когда они снова появятся в мобильных магазинах приложений.

Источник: TheVerge