Блокировка TikTok: реакция американских инфлюенсеров на исчезновение приложения

19 января в субботу вечер в Соединенных Штатах знаменитые пользователи TikTok впервые обнаружили, что приложение стало недоступным. Они ожидали, что насладятся последними часами онлайн через свои учетные записи, но вместо этого получили уведомление: «Извините, TikTok сейчас недоступен. В США принят закон, запрещающий TikTok. К сожалению, это значит, что вы не сможете использовать TikTok в данный момент».

В течение нескольких часов известные пользователи TikTok переживали неопределенность и дискомфорт, поскольку пытались найти другие способы связи со своей аудиторией. Реклама

В воскресенье днем TikTok сообщил, что собирается восстановить доступ к сервису для пользователей в США, которые уже скачали приложение. Соцсеть выразила благодарность избранному президенту Трампу, который заявил в своем аккаунте на Truth Social днем ранее о намерении издать указ для сохранения доступа к TikTok после своего возвращения в Белый дом в понедельник.

После того как приложение стало недоступным в вечер субботы, ключевые американские пользователи TikTok с разными эмоциями восприняли первый день без сервиса. Некоторые из них переключились на другие платформы, такие как Instagram.

Звезда TikTok Чарли Д’Амелио, чья онлайн-популярность привела к ее участию в Бродвейском шоу «& Джульетта», вечером в субботу разместила видео на Instagram Reels с комментарием: «Привет, Reels, как дела? Мы здесь». Позднее она снова обратилась к Instagram, чтобы выложить видео с «первым танцем TikTok, который она когда-либо выучила».

Хотя на Instagram у Д’Амелио более чем достаточно подписчиков — 42.8 миллиона, — количество ее поклонников в TikTok значительно выше: 156.8 миллиона.

Подобно ей, другие известные творцы перешли на другие платформы, чтобы выразить благодарность своим подписчикам и вспомнить свои годы пребывания на TikTok. Джоджо Сива, известная по шоу «Танцевальные мамы» и «Танцы со звездами», также разместила архивные видео на Instagram, выразив эмоции словами: «Изготовление этого видео вызвало во мне сильные эмоции. Спасибо за все воспоминания».

Спенсер Икс, музыкант и битбоксер, который прославился благодаря TikTok, где у него почти 55 миллионов последователей, также нашел временное убежище на Instagram.

«TikTok навсегда изменил мою жизнь. Это просто невероятно…» — написал он в Instagram-сторис своим 958 тысячам подписчиков. «Вы навсегда останетесь в наших сердцах. Спасибо за все».

Блогер Лэрри Меррит, более известный как «Ларрей», разместил видео с реакцией на отключение TikTok на своем Instagram-стори, призвав своих подписчиков продолжать поддерживать и праздновать своих любимых творцов, советуя следовать за ними на других платформах.

Тиктокер Аликс Эрл, известная своим влог-стилем контента, заплаканная, разместила видео на TikTok в субботу вечером перед тем, как приложение стало недоступно.

«Я чувствую, что переживаю разрыв», — написала она в подписи к видео. «Эта платформа для меня не просто приложение или работа. Здесь так много воспоминаний. Я публиковала каждый день на протяжении шести лет. Я делилась здесь своими друзьями, семьей, отношениями, личными переживаниями и тайнами».

«Прошлой ночью я плакала, засыпая», — добавила она.

Другие творцы отмечали, что чувствуют себя «отключенными» от своих сообществ, когда не могут получить доступ к приложению.

Интернет-знаменитость Джеймс Чарльз, который первоначально стал известен как специалист по макияжу на YouTube, но теперь имеет более 40 миллионов подписчиков в TikTok, выразил свое недовольство в Instagram, описав ситуацию как «дистопическую».

«Я не знаю, что делать… Я уже открывал и закрывал приложение, наверное, шесть раз, но получаю одно и то же глупое сообщение об ошибке», — поделился он с 20 миллионами своих подписчиков в Instagram. «Я чувствую себя отрезанным от мира и своего сообщества… И теперь я поддерживаю Трампа? Брр».

TikTok был заблокирован после того, как Верховный суд единогласно принял решение о том, что возможный риск для национальной безопасности США, связанный с приложением, оправдывает его запрет в стране, несмотря на возмущение со стороны граждан.

Трамп, вступая в должность в понедельник, 20 января, разместил пост на своем аккаунте в Truth Social в воскресенье, в котором рассказал, что просит компании не отключать TikTok.

«В понедельник я издам указ о продлении срока до вступления закона в силу, чтобы можно было заключить сделку для защиты национальной безопасности», — заявил он. «Этот указ также подтвердит, что не будет какой-либо ответственности для компании, которая позволила не отключать TikTok до моего распоряжения».

Источник: Time