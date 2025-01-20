Компания Сбербанка приобрела долю в трех московских жилых проектах

Компания «Перспективные инвестиции» приобрела контрольный пакет в 51% в ООО «Специализированный застройщик (СЗ) «Град плаза». Данная компания владеет правами на участок площадью 2,9 гектара, расположенный на улице Лобачевского в юго-западной части Москвы. Сделка была завершена 10 октября текущего года, согласно данным «СПАРК-Интерфакса».

Первоначально девелоперская компания «Град», владельцами которой являются бизнесмены Игорь Рубинер и Денис Кротов, собиралась реализовать на этом участке проект площадью 143 240 квадратных метров. Из них 134 900 квадратных метров предназначались для жилой застройки, а оставшаяся площадь — для объектов физкультурно-оздоровительного комплекса и хозяйственно-бытового назначения. Реклама

После завершения сделки доли Рубинера и Кротова в «Град плаза» сократились до 41,6% в совокупности. Остальная часть, а именно 7,4%, была передана их партнеру Алексею Филаткину.

Источник: Ведомости