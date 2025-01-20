Объем заблокированных средств на Solana вновь превысил $10 миллиардов — станет ли Solaxy следующим хитом предпродаж в 2025 году?

Введение

На выходных на блокчейне Solana были запущены мемные монеты $TRUMP и $MELANIA. Это привело к значительному росту стоимости SOL на 45,57%, и впервые с момента краха FTX два года назад общий залоченный объем (TVL) превысил $10 миллиардов. Реклама

Проблемы экосистемы Solana

Несмотря на успех, Solana столкнулась с проблемами. Из-за необычного наплыва транзакций блокчейн испытывает перегрузки. В этой ситуации решение Solana Layer-2, Solaxy ($SOLX), оказалось весьма своевременным.

Рост цены и $TRUMP

19 января цена Solana ($SOL) поднялась до новых высот, превысив $290, а рыночная капитализация достигла $128 миллиардов. Этот рост был связан с ажиотажем вокруг мемных монет семьи Трамп.

$TRUMP и $MELANIA: конкуренция

Монета $TRUMP появилась благодаря официальному объявлению президента Трампа в социальных сетях. Пик капитализации $TRUMP достиг $6 миллиардов при полностью разведенной стоимости $30 миллиардов. Однако вскоре после запуска монета утратила позиции, уступив внимание $MELANIA.

Запуск $MELANIA

Как и $TRUMP до нее, $MELANIA смогла удивить, показав рост в 21,000% и достигнув $12 миллиардов менее чем за три часа после запуска. Эти две мемные монеты вызвали значительный рост активности на Solana, но также привели к техническим трудностям на некоторых приложениях экосистемы.

Solaxy: решение проблем

В условиях давления на блокчейн Solana, проект Solaxy ($SOLX), предлагающий решение Layer-2, имеет хорошие перспективы для дебюта. Solaxy призвано решить проблемы масштабируемости и неудачных транзакций, предлагая более быстрые и экономичные транзакции.

Преимущества и перспективы $SOLX

Предпродажа токена $SOLX стартовала 12 декабря 2024 года и уже привлекла почти $12 миллионов. Цена токена выросла на 60%, что свидетельствует о значительном интересе инвесторов. По прогнозам, Solaxy может достичь цены $0.025 к концу 2025 года, предлагая значительный потенциал прибыли для участников предпродажи.

Заключение

В условиях роста рынка мемных монет Solana, проект Solaxy может стать следующим крупным успехом для блокчейна. Тем не менее, при вложениях в новые криптовалюты важно учитывать потенциальные риски и проводить собственное исследование.

Источник: Bitcoinist