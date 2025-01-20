Solana преодолела отметку в $10 миллиардов в TVL впервые после краха FTX благодаря мемкойну $TRUMP

«Официальная» мем-валюта будущего президента США Дональда Трампа вызвала значительный интерес к криптовалюте Solana (SOL). Это привело к резкому росту её цены и объёмов торгов, что, в свою очередь, помогло общей долларовой стоимости, заблокированной в сети, превысить отметку в $10 миллиардов. Это произошло впервые после краха FTX.

Выбор Дональда Трампа выпустить мем-коин на платформе Solana способствовал увеличению курса SOL более чем на 23% после анонса, что обеспечило криптовалюте новый исторический максимум и повысило долларовую стоимость, заблокированную в её смарт-контрактах. По данным DeFiLlama, общая заблокированная стоимость на Solana сейчас составляет $12 миллиардов, что является новым рекордом. Реклама

В SOL сумма, заблокированная в сети, с начала прошлого года постепенно увеличивалась и недавно превысила 45 миллионов SOL. Эта цифра не наблюдалась с августа 2022 года, когда произошёл крах FTX, основатель которой Сэм Бэнкман-Фрид был крупным сторонником Solana.

Официальный мем-коин Дональда Трампа, $TRUMP, был запущен благодаря сотрудничеству с CIC Digital LLC, организацией, связанной с Трампом. Эта организация совместно с Fight Fight Fight LLC владеет 80% от общего объёма выпуска мем-коина, который будет распространяться на протяжении следующих трёх лет.

Мем-коин, который стал доминантной темой в криптопространстве, планируется к листингу на крупных криптовалютных биржах, включая Binance и Coinbase. В настоящее время он занимает третье место среди всех блокчейнов по рыночной капитализации после Shiba Inu и Dogecoin.

Запуск токена осуществила команда, включающая протоколы экосистемы Solana, такие как Jupiter и Meteora, что вызвало настоящий ажиотаж на децентрализованных биржах сети. DeFiLlama показывает, что платформа Raydium превысила Tether по дневным доходам от комиссий.

Платформа для торговли мем-коинами Moonshot, представленная на сайте мем-коина и упомянутая Дональдом Трампом, сообщила о торговом обороте около $400 миллионов за 12 часов после запуска мем-коина, а также о привлечении более 200,000 новых пользователей на платформу.

Выбор сети также увеличил шансы на запуск спотового биржевого фонда Solana (ETF) в первой половине года. Торговцы на Polymarket повысили оценку вероятности запуска такого продукта к 31 июля с 43% до 61%.

Активный всплеск торгов пришёлся на выходные, когда объемы торгов обычно невелики, так как многие институциональные инвесторы и профессиональные трейдеры менее активны. Это означает, что спекулятивная активность на платформе может продолжиться в течение недели.

Кроме того, запуск мем-коина способствует привлечению новых пользователей на платформу Solana и предоставляет сети, которая переживала несколько серьёзных сбоев, возможность продемонстрировать свою устойчивость. Если она выдержит испытание, экосистема Solana может продолжать привлекать значительные инвестиции.

Введение токена Трампа также свидетельствует об изменении позиции правительства США к криптовалютному сектору и придаёт ему дополнительную легитимность, так как президент крупнейшей экономики мира фактически запустил мем-валюту на основе Solana.

Выпуск мем-коина обозначает «изменение американской политики в сфере финтеха в сторону более либеральных инноваций», как отметил криптовалютный ветеран и основатель Shapeshift Эрик Вурхис.

Источник: CoinDesk