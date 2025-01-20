Звезды SNL вспоминают свои пробы в новом документальном сериале

Пять минут. Именно столько длится прослушивание для шоу «Saturday Night Live». Этот процесс, обладающий высокой степенью риска, уже приобрел свою известность. Юмористы и писатели, стремящиеся попасть в SNL, показывают свои самые сильные номера, персонажей и пародии, надеясь на шанс к славе.

В эпизоде документального сериала «SNL 50: Beyond Saturday Night», который сейчас доступен на Peacock, продюсеры с многолетним стажем съемок SNL рассказывают о процессе прослушиваний. В эпизоде под названием «Пять минут» бывшие участники шоу смотрят свои видео пробы и вспоминают, как это было — подготовиться к этому значимому моменту. Реклама

Мы видим, как Трейси Морган смеется, смотря на свою запись, где он притворяется маленьким мальчиком по имени Биски, читающим рождественское стихотворение в яркой шапочке с пропеллером. Бобби Мойнихан не может поверить, видя себя в рубашке и джинсах, хлопающего себя по задней части повторно. Боун Янг буквально вскрикивает, увидев себя молодым. Часть его прослушивания была мета; он притворился актером, проходящим пробу на роль жертвы удушья на плакатах в ресторанах.

Пародии на знаменитостей, являющиеся неотъемлемой частью SNL, удаются, когда на сцене появляется нечто неожиданное, объясняет продюсер Линдси Шокус в «SNL 50». Например, Билл Хейдер изображал Аль Пачино, сходящего с ума из-за дыни. Кейт Маккиннон притворилась Пенелопой Круз, рекламирующей увлажнитель от L’Oréal, при этом соблазнительно перемещаясь вокруг стула. А Кенан Томпсон впечатлил продюсера Майкла Шумейкера своей пародией на Билла Косби и пронзительным произношением имени его жены Камиллы.

Многие номера, использованные в отборочных турах юмористами, в дальнейшем стали знаковыми скетчами SNL. Самым необычным прослушиванием, без сомнения, стало выступление Генри Зэбровски, который пришел совершенно голым, прикрывая свои интимные места. Он не получил роль, но за свою карьеру он добился успехов на телевидении и в кино.

Продюсеры внесли в комментарии некоторые детали процесса, отметив, что некоторые участники были почти утверждены еще до прослушивания. В случае с Эми Полер, по словам продюсера Марси Кляйн, они знали, что нанимают ее еще до прослушивания, и это было больше формальностью. На прослушивания попадали по рекомендациям. Продюсер Лорн Майклс предпочитал получать рекомендации от членов коллектива, писателей и знаменитостей. Энди Сэмберг попал в шоу благодаря Джимми Фэллону, который рекомендовал его.

Комики, участвовавшие в прослушиваниях, но не прошедшие в шоу, такие как Дженнифер Кулидж, Кевин Харт и Минди Калинг, также упоминаются. Стивен Колберт получает своего рода эмоциональную разрядку, наблюдая за своей неудачной пробой, выкрикивая в какой-то момент: «Не важно, что я не был в SNL!».

Успешное прослушивание не всегда означало, что вы окажетесь перед камерой. Некоторые комики, пришедшие на пробы, были наняты как продюсеры и сценаристы, чтобы оставаться в сети SNL. Джон Малейни и Джейсон Судейкис изначально пробовались на роли в шоу, но были наняты как сценаристы (Судейкис впоследствии оказался участником шоу почти 10 лет).

Некоторые члены коллектива SNL испытывают сильные эмоции, глядя свои пробные записи. Хейди Гарднер спрашивает: «Другие тоже плакали?» Она начинает плакать после просмотра своей записи, поясняя: «Я немного боялась, что буду слишком критичной, и есть вещи, которые, я думаю, я могла бы сделать лучше, но не могу поверить, что я это сделала. Это большое давление».

Со слезами на глазах, Мойнихан вспоминает, как Сет Майерс поздравил его с успешной пробой в SNL, сказав, что всю жизнь он будет рассказывать о том, каково это быть участником SNL. «Это абсолютно правда. Это первая тема за каждым обедом. Это было моим всем. И все еще остается. Я любил это шоу. Я был в нем». Но комики не могут оставаться эмоциональными долго, не вставляя шутку. После того как он утирает слезы и снова надевает очки, он говорит, полностью серьезно: «Я также убил кого-то этим утром. Мне от этого ужасно».

Источник: Time