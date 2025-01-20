Прямой эфир: Инаугурация Дональда Трампа — 47-й президент США вступает в должность.

Дата: 20 января 2025 года, 11:02 по восточному времени
Президентская инаугурация
Президент Дональд Трамп во второй раз вступает в должность президента Соединенных Штатов, а его присяга проходит вместе с избранным вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Церемония приведена в действие главным судьей Верховного суда США Джоном Робертсом.
Основные события церемонии:
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Принесение присяги
- Дональд Трамп приносит клятву как президент.
- Джей Ди Вэнс приносит клятву как вице-президент.
- Инаугурационная речь
- После церемонии Дональд Трамп представляет свою инаугурационную речь, в которой обозначает приоритеты своего нового срока.
Назначенные официальные лица заменяют прежних лидеров:
- Прежний президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис передают свои полномочия новым руководителям.
Источник: Time