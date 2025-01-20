Прямой эфир: Инаугурация Дональда Трампа — 47-й президент США вступает в должность.

20.01.2025
Прямой эфир: Инаугурация Дональда Трампа - 47-й президент США вступает в должность. Прямой эфир: Инаугурация Дональда Трампа - 47-й президент США вступает в должность.

Дата: 20 января 2025 года, 11:02 по восточному времени

Президентская инаугурация

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Президент Дональд Трамп во второй раз вступает в должность президента Соединенных Штатов, а его присяга проходит вместе с избранным вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Церемония приведена в действие главным судьей Верховного суда США Джоном Робертсом.

Основные события церемонии:

  1. Принесение присяги

    • Дональд Трамп приносит клятву как президент.
    • Джей Ди Вэнс приносит клятву как вице-президент.
  2. Инаугурационная речь
    • После церемонии Дональд Трамп представляет свою инаугурационную речь, в которой обозначает приоритеты своего нового срока.

Назначенные официальные лица заменяют прежних лидеров:

  • Прежний президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис передают свои полномочия новым руководителям.

Источник: Time

ПульсХаб
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