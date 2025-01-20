Акции российских девелоперов растут благодаря оптимизму инвесторов

Рост акций российских девелоперов: причины и перспективы

Введение

В последние дни наблюдается значительный рост стоимости акций ведущих российских девелоперов. Этот позитивный тренд связан с оптимизмом инвесторов, ожидающих поддержки жилищного строительства от государства.

Динамика рынка

За прошедшую неделю акции таких компаний, как ПИК, «Самолет» и ЛСР, существенно выросли в цене, увеличив капитализацию на 30,74%, 27,61% и 11,52% соответственно. Московская биржа дважды пересматривала ценовые границы для акций ПИК, сигнализируя о продолжающемся росте. Реклама

Факторы роста

Экономическое окружение: На последнем заседании Центральный банк России (ЦБ РФ) оставил ключевую ставку без изменений, что стало неожиданностью для рынка. В СМИ обсуждаются возможности новой государственной поддержки строительной отрасли, что воспринимается инвесторами как положительный сигнал. Инвестиционные ожидания: По мнению Романа Андреева, директора по корпоративным рейтингам «Эксперт РА», инвесторы стремятся приобрести акции застройщиков, прежде чем они станут очевидным трендом на рынке. Отмена ограничений и низкая база: Федор Выломов из Рейтингового агентства строительного комплекса отметил, что на рост акций повлияла отмена лимитов на семейную ипотеку и общая низкая база котировок, связанная с завершением программы льготной ипотеки в 2024 году. Частные факторы: Важную роль сыграли частные инициативы, такие как программа обратного выкупа облигаций, запущенная компанией «Самолет».

Перспективы

Олег Абелев, начальник аналитического отдела ИК «Риком-траст», предсказал незначительное замедление роста цен на акции девелоперов. По его словам, отказ от повышения ключевой ставки повлиял на изменение настроений инвесторов, заставляя их закрывать короткие позиции, что и стало катализатором роста котировок.

Заключение

Рост акций российских девелоперов является комплексным результатом макроэкономической политики, ожиданий государственной поддержки и индивидуальных стратегий компаний. В сложившихся условиях рынок строительных акций становится привлекательным, однако инвесторам следует учитывать возможные изменения динамики в ближайшем будущем.

Источник: RIA