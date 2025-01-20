Коды для RIVALS (январь 2025) — IGN

Последнее обновление 19 января 2025 года: Проверка новых кодов RIVALS!

Хотите получить новые скины для оружия в RIVALS и уничтожать врагов стильно? Мы готовы помочь. Ниже мы собрали все активные коды RIVALS для популярного шутера от первого лица на Roblox, чтобы вы могли обновить свой арсенал. Реклама

Активные коды RIVALS (январь 2025 года)

Ниже представлен список действующих и работающих кодов RIVALS на январь 2025 года:

COMMUNITY11 — Случайный скин для оружия от сообщества ( НОВЫЙ! )

— Случайный скин для оружия от сообщества ( ) COMMUNITY10 — Случайный скин для оружия

— Случайный скин для оружия COMMUNITY9 — Скин от сообщества для пистолета

— Скин от сообщества для пистолета COMMUNITY8 — Случайный скин для оружия

Истекшие коды RIVALS

Коды RIVALS, приведенные ниже, больше не действуют с января 2025 года:

THANKYOU_1BVISITS!

COMMUNITY7

Как активировать коды RIVALS

Чтобы активировать коды RIVALS, запустите игру и выполните следующие шаги:

Посмотрите на иконки в нижней части экрана. Вы увидите семь подписанных иконок. Нажмите на иконку наград, которая обозначена как подарок. Вы откроете вкладку с наградами. Прокрутите вниз до строки с надписью «Redeem a Code». Для ввода кодов сначала нужно подписаться на обоих создателей игры в X. Войдите в свой аккаунт X (или создайте его) и подпишитесь на SenseiWarrior и Nosniy . После подписки, вернитесь в игру и введите ваш X-hand. Если оба подписки подтверждены, вы получите доступ к строке ввода кодов. Введите выбранный код и нажмите «Redeem», чтобы добавить награды на ваш аккаунт.

Почему мой код RIVALS не работает?

Если ваш код RIVALS не работает, возможно, это по одной из двух причин. Первая – код введен неправильно. Убедитесь, что вы правильно ввели код без ошибок, прежде чем подтвердить его. Вы можете скопировать и вставить код напрямую из этой статьи в Roblox, чтобы избежать ошибок.

Вторая причина – код истек или уже использован. Если вы его использовали, появится уведомление, что код уже использован. Если же вам пришло сообщение о том, что код истек, это означает, что он больше недоступен для использования.

Как получить больше кодов RIVALS

Если вы сами ищете коды RIVALS, самый простой способ – через официальный Discord игры. После присоединения вы сможете зайти в канал с игровыми кодами и найти все последние коды, как только они появятся.

Что такое RIVALS в Roblox?

RIVALS – это шутер от первого лица, в котором игроки сражаются в матчах 1v1, 2v2, 3v3, 4v4 или 5v5 с другими игроками онлайн. Цель игры – уничтожить команду противников, но будьте осторожны: у вас всего одна жизнь на раунд, что означает, что после смерти вы выбываете до следующего раунда. Такой формат приводит к множеству напряженных перестрелок, требующих тактики, точности и осторожности для победы.