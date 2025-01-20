Почему растет курс XRP? Binance получает 40 миллионов XRP в криптовалютной транзакции.

Whale Alert, сервис, отслеживающий крупные криптовалютные переводы, сообщил о значительной транзакции XRP с участием Binance. Согласно данным мониторинговой платформы, 40 000 000 XRP на сумму около 124 788 255 долларов были переведены на Binance. Перевод был осуществлён с анонимного адреса на блокчейне.

Параллельно, XRPUSD демонстрировала восходящую динамику на часовом графике. На момент публикации, XRP торгуется близко к важному уровню сопротивления, при этом на малых внутридневных графиках наблюдается потенциальный пробой. Реклама

Бычья динамика XRPUSD приближается к ключевому сопротивлению.

На H1 графике сегодня наблюдается восходящее поведение пары XRPUSD. Уровень 2.91800 выступал в качестве поддержки. После формирования бычьей поглощающей свечи, цена начала набирать восходящий импульс и в настоящее время торгуется около отметки 3.33700, которая уже несколько раз ранее служила уровнем для разворота цены.

Прорыв с подтверждением на этом уровне может привлечь больше покупателей и привести к дальнейшему росту цены. Внутридневные малые графики также демонстрируют бычью тенденцию, создавая сильные зоны поддержки, что может побудить трейдеров открывать длинные позиции в этих ценовых областях.

Источник: Financemagnates