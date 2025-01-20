Коды для Pixel Tower Defense (Январь 2025 года)

Последнее обновление: 19 января 2025 года: Проверены новые коды для Pixel Tower Defense!

Ищете коды для Pixel Tower Defense, чтобы усилить свою команду? Мы вам поможем. Ниже перечислены все активные коды для Pixel Tower Defense на январь 2025 года, с помощью которых можно получить монеты, спины и другие полезные бонусы в игре Roblox. Реклама

Активные коды Pixel Tower Defense (январь 2025)

Ниже приведен список всех активных и работающих кодов для Pixel Tower Defense на январь 2025 года:

75KLIKES — Ultra Luck на 30 минут

— Ultra Luck на 30 минут UPDATE6 — 500 монет

— 500 монет 60KLIKES — 500 монет, 2x Luck на 30 минут

— 500 монет, 2x Luck на 30 минут FREDDY — 200 тыкв

— 200 тыкв 50KLIKES — 100 тыкв, 1 спин

— 100 тыкв, 1 спин SPYDER — 250 монет, 1 спин

— 250 монет, 1 спин UPD4 — 500 монет, 2x Luck на 30 минут

Все истекшие коды Pixel Tower Defense

Следующие коды для Pixel Tower Defense истекли и больше не работают на январь 2025 года:

40KLIKES

HALLOWEEN

OceanEvent

Update7

Как активировать коды Pixel Tower Defense

Чтобы активировать коды для Pixel Tower Defense, запустите игру и выполните следующие шаги:

Посмотрите на значки на правой стороне экрана. Вы увидите три обозначенных значка. Нажмите на значок codes, отмеченный символом X. Это откроет вкладку ввода кодов. Введите код в строку для ввода, убедившись в правильности регистра и написания. Нажмите Claim, и вы увидите разблокированные ресурсы чуть ниже строки ввода.

Почему код Pixel Tower Defense не работает?

Если ваш код Pixel Tower Defense не работает, это может быть связано с двумя причинами. Первая — неправильный ввод кода. Коды могут быть в стандартном регистре или полностью в верхнем, поэтому убедитесь в правильности ввода перед нажатием на claim. Вы также можете скопировать и вставить код из этой статьи прямо в Roblox, чтобы избежать ошибок.

Второй возможный вариант — код истек или вы уже его использовали. Если он использован, вы получите уведомление об этом ниже строки ввода. Если код введен, но не распознается, вероятно, он больше не доступен. Не переживайте, Pixel Tower Defense часто выпускает новые коды, и впереди вас ждут новые бонусы.

Как узнать о новых кодах для Pixel Tower Defense

Если вы хотите сами находить коды Pixel Tower Defense, самый простой способ — это присоединиться к официальному Discord-серверу игры. В канале кодов можно будет увидеть все новые коды по мере их выхода.

Вы также можете следить за Люком (Instance0New) на X, где создатель часто публикует новые коды для сообщества.

Что такое Pixel Tower Defense в Roblox?

Pixel Tower Defense — это игра в жанре защиты башни с простой концепцией. Вы покупаете юниты, отправляете их в тактические сценарии, где сотни врагов атакуют экран, и используете их, чтобы защитить свою базу. Каждый сценарий состоит из нескольких раундов, в конце которых вы получаете деньги для создания или модернизации своих сил.

Хотя кажется, что это просто, игра часто бросает вызов более сложными уровнями и врагами, которые пытаются обойти вашу защиту. Это заставляет вас мыслить стратегически и тщательно обдумывать, как тратить собранные деньги и доминировать на поле битвы.

Источник: IGN