Следующее складное устройство Oppo будет максимально тонким благодаря технологии USB-C

Oppo готовится выпустить новую раскладную модель телефона — Find N5, который, по фотографиям от компании, в развернутом состоянии чуть толще собственного порта USB-C. Ожидается, что этот флагман будет переименован для американского рынка в OnePlus Open 2 и предложит лучшую в классе защиту от воды.

На протяжении последней недели Oppo активно публиковала тизеры Find N5 на китайской социальной платформе Weibo. Менеджер по продуктам серии Find, Чжоу Ибао, опубликовал фотографии, подчеркивающие размеры устройства, отметив, что основным препятствием для его дальнейшего утоньшения стала «пределы разъема для зарядки». Реклама

Эти фотографии появились после видео, опубликованного на прошлой неделе, в котором Чжоу сравнивает скрытый Find N5 с рядом обычных предметов, демонстрируя, что его толщина сопоставима с двумя монетами в юанях, стопкой из четырех удостоверений личности или ровно 39 липкими заметками.

Компания утверждает, что Find N5 является самым тонким складным телефоном на сегодняшний день. Это звание в настоящий момент принадлежит Honor Magic V3, толщиной 4,35 мм в развернутом виде, что значит, что Find N5 должен быть около 4 мм. Это объясняет, почему телефон выглядит примерно вдвое тоньше, чем iPhone 16 Pro Max с толщиной 8,25 мм, который также присутствует на фотографиях для сравнения. Для справки, минимальная толщина порта USB-C составляет 2,6 мм.

В отдельном посте Чжоу намекнул на водонепроницаемость телефона, подчеркнув его рейтинг IPX9. Это означает, что у него нет официальной защиты от пыли (буква ‘X’), но он выдерживает струи воды высокой температуры и давления. Также устройство имеет рейтинг IPX8 для погружения в воду и IPX6 для струй воды низкой температуры. Недавно выпущенный в этом месяце OnePlus 13 имеет рейтинг IP69, включая защиту от пыли.

Прошлый складной телефон от Oppo, Find N3 (N4 был пропущен из-за ассоциации с числом, связанным с смертью в Китае), позже вышел на западный рынок под названием OnePlus Open. Если ситуация повторится, у Samsung и Google появится серьезный конкурент среди актуального поколения складных устройств. Подробнее о Find N5 мы узнаем, когда он будет представлен в Китае в следующем месяце.

Источник: TheVerge